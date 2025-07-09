被問賴總統十講 司法院長被提名人蔡秋明自嘲隱士獨居不表態

賴清德總統先前發表團結第三講，談及在野黨修法侵犯政府與人民權利，史上從未發生通過法律遭到判決違憲。司法院長被提名人蔡秋明今天表示，這是賴總統自身的觀察，因此無法表達贊成與否，並且自嘲現在有一點過著隱士獨居的生活。

立法院全院委員會今天審查蔡秋明人事案，民眾黨立委黃國昌詢問時表示，民眾黨團的審查標準很清楚，就是被提名人有無勇氣對抗當權者、扮演憲法守護者的角色，同時維護我國憲政民主與貫徹人權保障，然而根據蔡秋明提交的問卷回覆內容，很多答案都跟民進黨政府大同小異。

黃國昌說，過去十年司法院預算連年上升，司法滿意度卻持續探底，成為人民最不滿意的事項，然而看不到政府有檢討的決心，例如根據民事訴訟法規定，第三審判決應經言詞辯論，去年僅有5件一般案件遵循，難道是最高法院把法律當空氣，詢問未來是否需要通盤檢討。

蔡秋明答詢時說明，民事案件應該進行言詞辯論，刑事案件則要視個案情形，司法院未來會再進行相關研究。

黃國昌指出，2019年時任法務部長邱太三涉嫌關說司法，指示桃園地檢署檢察長彭坤業促成認罪協商，前者是否應該負起法律責任。蔡秋明表示，此事僅從媒體報導得知，「法律責任我不敢說，還是要看實際狀況」，做出評論之前要先對事實有一定了解。

黃國昌再指，2019年2月香港政府宣布逃犯條例修法，蔡秋明曾經公開表達樂見其成，引來香港民運人士黃之鋒等人批評。蔡秋明坦言，自己的確做過相關發言，當初無法預料香港政治情勢，先前也沒有司法互助經驗。

不過，黃國昌表示，蔡秋明直到當年6月才態度轉變，因為前總統蔡英文、時任副總統賴清德接連發文批評，法務部國際及兩岸法律司馬上轉向，接連發布聲明稿譴責香港政府作為，「我覺得你沒有中心理念，就是看上意辦事，等到上面的人講話，才趕快迎合上意發新聞稿。」

黃國昌詢問，立法院修法提高老農津貼、原住民禁伐補償金額是否違憲，儘管蔡秋明兩度表明「基本上我認為沒有違憲」，黃國昌卻揭露其問卷內容附和行政院長卓榮泰，亦即認同法律案增加政府支出違憲，「我看了非常驚訝怎麼長得87%像，今天又跟我說立委修法沒有違憲。」

黃國昌也提及，賴總統在「團結十講」第三講點名在野黨，從未看過立法院通過法律被判決違憲，這種離譜現象在台灣史無前例。蔡秋明回應，這是賴總統的自身看法，因此無法表達贊成與否。並且自嘲現在有一點過著隱士獨居的生活。

蔡秋明此話一出，黃國昌驚訝表示，「天啊，這樣真的很危險。」

黃國昌再問，根據立法院職權行使法第15條之2規定，「立法院得經全體立法委員4分之1以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告」，相關條文是否違憲。

蔡秋明說，此項條文文字比較微妙，因為跟憲法規定有解讀問題，但是站在憲法角度來看，立法院得聽取總統國情報告，表面上看起來沒有違憲。