林佳龍宴請海地外長 感謝長期堅定挺台參與國際組織

友邦海地外長蔣伯狄首度訪台，接受外交部長林佳龍款宴時，感謝台灣多年來在海地的人道及糧食援助；林佳龍說，海地對台灣參與國際組織的堅定支持，政府及人民銘記在心。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍於7日午宴海地共和國外交部長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）伉儷訪問團，代表政府表達誠摯歡迎，並期許台海兩國在既有的深厚情誼上，開拓更緊密的交流合作關係。

林佳龍表示，台海邦誼已69年，雙方在各領域的合作成果豐碩，包括糧食安全、醫療衛生、教育等，嘉惠海地民眾並受到國際社會高度肯定。

林佳龍提及，感謝海地政府在「聯合國氣候變化綱要公約大會」（UNFCCC）及「世界衛生大會」（WHA）等國際場域為台執言，海地長期對台灣參與國際組織的堅定支持，政府及人民銘記在心。

蔣伯狄致詞感謝林佳龍盛情款宴，並就多年來台灣在海地進行人道及糧食援助，以及對婦女與兒童等弱勢族群扶持計畫，特別代表海地政府與人民對台灣各界表達謝意。

蔣伯狄說，期盼藉由這次來訪，增進對台灣政治、經濟、社會發展的認識，從而深化兩國緊密合作關係。

外交部說明，林佳龍、蔣伯狄及與會貴賓就海地當前政治社會情勢及台海雙邊合作交換意見，並表達願續與海地政府合作，協助海地及早恢復社會安定及經濟繁榮發展。