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立陶宛議員：新屆期國會團首訪 挺台訊息明確

中央社／ 台北9日電

外交部長林佳龍8日接見立陶宛議員團時表示，台立兩國位處自由民主最前線，願共同強化自我防衛能力與產業供應鏈韌性。立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦說，這次率新屆國會訪團，向各界釋出挺台明確訊息。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍8日上午接見立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（RuslanasBaranovas，另譯：巴諾瓦斯）所率的跨黨派議員一行8人，雙方就區域安全情勢及經貿合作等議題交換意見。

林佳龍指出，台立兩國共享普世價值理念，且位處自由民主最前線，台灣願與立陶宛攜手共同強化自我防衛能力與產業供應鏈韌性，包括在國防產業、無人機及人工智慧等領域拓展合作，強化民主經濟韌性，並持續共同人道援助烏克蘭，展現民主陣營的團結。

林佳龍提及，去年11月率台灣無人機產業訪問團訪問立陶宛後，雙方廠商已推動合作生產無人機零組件的計畫，凸顯雙方產業具備互補性及合作潛力。

巴洛諾瓦表示，有幸首次訪台即率領立陶宛去年11月國會改選後，首批訪台的新屆國會訪團，盼向各界釋出立陶宛將持續支持台灣及台立關係的明確訊息。

巴洛諾瓦強調，當前國際地緣政治前景充滿不確定性，全球安全一體，已無法分別看待，此刻民主國家更應加強合作、團結應對。此外，樂見台立雙方在既有合作基礎上，加強在安全、產業韌性與文化等多項領域的交流合作，立陶宛願作為台灣強化與歐洲鏈結及合作的重要門戶。

外交部說明，此次訪團成員除巴洛諾瓦外，另包括立陶宛國會國安及國防委員會主席暨友台小組副主席耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas，另譯：葉林斯）、外交委員會副主席暨友台小組副主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）、國會議員琴格里斯（Emanuelis Zingeris，另譯：辛格里斯）、根特維斯（Simonas Gentvilas）、舒克維茜（JurgitaŠukevičienė）、奇雅妮（Indrė Kižienė）及立德卡（Arminas Lydeka）等，外交部政務次長吳志中將於10日代表林佳龍宴請訪團。

外交 外交部 林佳龍 立陶宛

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