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台灣還沒收到關稅函 吳思瑤：美方也有高度意願持續談判

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
針對美國關稅問題，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不是只有台灣不放棄，美方也有高度意願持續談判。圖／聯合報系資料照片
針對美國關稅問題，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不是只有台灣不放棄，美方也有高度意願持續談判。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普陸續寄出關稅通知信，昨先宣布14國名單，而台灣並未列在其中。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，不是只有台灣不放棄，美方也有高度意願持續談判，台灣不放棄努力，會奮戰到最後一分鐘；至於到底何時會有結果，「我們也都還在等待。」

吳思瑤今上午受訪表示，到底台灣會在何時有效談妥、談定，這些都還在努力，因為昨天公布首波關稅較高25％至40％的梯次名單，台灣並沒有名列在內，代表我國持續往談判方向磋商，不是只有台灣不放棄，美方也有高度意願持續談判，昨天階段公布國家都是屬於雙方認為不需要繼續談判的。

吳思瑤說，台灣不放棄努力，會奮戰到最後一分鐘，但到底何時會有結果，「我們也都還在等待」，畢竟在雙方磋商當中，有主觀跟客觀原因，「能操之在我的，一定全力以赴；不可操之在我的，不放棄努力到最後一分鐘。」

吳思瑤還說，賴清德總統宣示絕對會在捍衛國家利益，維持產業發展競爭及糧食安全、國民健康四面向，是賴交付給談判團隊非常重要核心任務，他們也都會給予最大支持，靜候正向結果。

吳思瑤 對等關稅 川普 民進黨 賴清德 關稅

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