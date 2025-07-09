陳其邁、黃敏惠擁抱照 藍綠各自解讀

丹娜絲颱風重創嘉義，高雄市長陳其邁立即派遣人力、機具馳援，與嘉義市長黃敏惠在災區見面的擁抱照，成為災後的焦點，藍營解讀陳其邁這張照片為鋪墊更上層樓，直言「高雄市長不是最後一站」，綠營試圖緩頰沖淡政治，強調鏡頭裡的擁抱，是出於同理的災區溫度，更是國人團結的起點。

國民黨高雄市議員白喬茵在臉書發文指，陳其邁「專程驅車前往災區的擁抱，刷出陳其邁政治生命的新高度」。她說，災害應變中，速度不僅是人道考量，也是政治影響力關鍵，對比賴總統的「分裂十講」，陳市長顯然更有人情味也更有智慧。

白喬茵提到，此次共有9個城市馳援嘉義縣市，藍綠合作模式，也不只高雄有角色，但為什麼聚光燈統統打在陳其邁身上？因為陳其邁人來了，這幾天新聞媒體引用的皆是由高雄市政府官方釋出的照片，乍看之下以為是總統下鄉來擁抱送暖。

白喬茵說，真正總統忙於大罷免，陳其邁有更多空間使用個人魅力墊高形象與聲望，即使高雄3萬戶停電、後勁溪步道坍塌、鋼筋水泥垮入溪流、旗津汙水爆管慘淹民宅、大樹區邊坡鬆動，陳市長依然展露心繫全台、放眼國政的高瞻遠矚。

她認為，陳其邁災後的動作，也和賴清德之間正式切出一道政治分水嶺，並為國人預告高雄市長，不會是他的最後一站。

民進黨高市議員邱俊憲隨後也貼文回應，表示這不是鏡頭裡的擁抱，而是災區真正的溫度，嘉義受災，高雄出手，不是因為政治，不是因為鏡頭，而是知道什麼叫急需支援。

邱俊憲說，災害面前，不該為了口水否定每一位堅守崗位的人，也不是為了誰的聲望墊高，而是台灣彼此的連結變得更深，這當然不是陳其邁市長的最後一站，而是市民、國人團結的起點。