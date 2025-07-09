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美對台關稅談多少才及格？ 蔣萬安今提3點呼籲賴總統

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

川普已公布對14國的新關稅，台灣未在第一波，對於財政部公布我6月出口對美刷新單月紀錄，甚至超越陸港，有學者憂對美出超多恐不利談判。北市長蔣萬安今呼籲賴總統，盼政府談出最有利條件，但也希望將談判完整公開透明，讓民眾清楚談判進度。

蔣萬安今天上午出席艋舺公園改造開工典禮，蔣萬安今再度語重心長呼籲中央政府，第一，要適時告訴民眾、公開談判過程，包括一開始提出協議內容，代表層級，以及協議的環節；第二，美方提出8月1日緩衝期前，政府爭取合理關稅，所做了哪些努力；另外，新關稅可能帶來台灣出口導向為主的相關產業，包括農業，政府應該要採取的相關包括補助紓困出口措施。

媒體也追問蔣，台灣要談到多少以下才及格？蔣萬安說，看到美方第一波公布實施新關稅國家的名單，並沒有包括台灣，鄰近的日韓關稅為25%，另外也看到對藥品的課關稅，這對台灣出口導向的國家，高關稅會造成影響，當然希望政府能談到對台灣最有利的條件。

另對於有人呼籲，如果談判不如預期，執政黨應該要停止奧援大罷免，蔣萬安今天也再度強調，民進黨不要只搞政治不做正事，民眾最關心的是關稅帶來的衝擊，包括物價上漲、還有如何穩定供電。

蔣萬安說，他當然希望政府能談出最有利條件，但也希望能事實完整公開透明，讓民眾清楚整個談判進度。

至於北市府在這段期間，蔣說，市府團隊一直關注美國關稅，也都定期召開跨局處因應關稅會議，掌握情勢，包括財政局產發局持續協助受影響企業，包括補融、補助、申請延期地方稅等，會持續關注動向，適時給予協助。

蔣萬安今天上午出席艋舺公園改造開工典禮。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午出席艋舺公園改造開工典禮。記者林麗玉／攝影

對台 對等關稅 川普 美國 美方 蔣萬安 賴清德 關稅

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