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林楚茵：藍白刪凍農業部預算 遇風災才喊擴大災損補助
國民黨立院黨團今天舉行「丹娜絲重創南台灣，擴大災損補助刻不容緩」記者會。民進黨立院黨團副幹事長林楚茵表示，藍白聯手刪預算沒天良，發生農災卻要基層來扛，國民黨現在只想大撒幣，刪預算時根本沒想過農民的苦，國民黨現在是鱷魚的眼淚。
林楚茵指出，國民黨在今年初，只要看到「農業部」三個字就見獵心喜，亂砍亂凍相關預算，最後還聯手民眾黨刪掉「補助農業特別收入基金」9千萬元，只要拿出表決紀錄就一目了然，藍白聯手砍預算，今天竟然加害人裝無辜，是最噁心的演出，神也是藍白、鬼也是藍白。
林楚茵說，尤其國民黨立委丁學忠、王育敏就是投入贊成砍預算的國民黨立委，這是利用農民嗆流量救罷免，一邊造謠農業預算是小金庫亂刪凍，一邊在農民最需要幫助時講空話、大撒幣，這才是藍白立委的真面目。所以要大罷免、大成功，罷免要同意，台灣才正常。
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