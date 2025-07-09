快訊

延托真相／開好開滿搶招生 暑假師生比更高恐釀雙流失

大谷翔平第31轟寫道奇隊史 釀酒人怪物新人6局12K更狂

保證底薪4萬騙人到柬埔寨行詐！她臉書PO廣告「沒賺到錢」反被判刑3年2月

蔡秋明：竭盡所能維護憲政秩序 確保台灣民主成果

中央社／ 台北9日電

立法院全院委員會今天上午審查司法院長被提名人蔡秋明。蔡秋明說，中華民國可以也必須是一個法治國，如果立法院給他機會，他會竭盡所能致力維護國家憲政秩序，確保台灣得來不易的民主自由成果。

總統府今年3月公布7位大法官被提名人，並將總統提名咨文送到立法院，咨請立法院行使同意權，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高等檢察署主任檢察官。

立法院會6月13日開會時，朝野無異議通過大法官人事同意權案的審查及投票表決相關時程。

立法院全院委員會今天上午開會審查蔡秋明。根據蔡秋明送達立法院的書面口頭報告指出，中華民國可以也必須是一個法治國，而最近有媒體發給他一封公開信，建議他以法治守護民權，「我很認同」。台灣今天的民主自由，得益於法治者甚多，大家既要以法治守護人權，也要藉法治鞏固民主、用法治保護家園，憑法治安身立命。

蔡秋明說，如果有機會獲得立法院支持，他一定竭盡所能堅持法治精神，致力維護國家憲政秩序、保障人民基本權利與尊嚴，確保台灣得來不易的民主自由成果。

然而蔡秋明出身檢方，是否適合擔任司法院長，成法律界爭論焦點。

蔡秋明指出，他曾對這個問題作了一些思考，而台灣檢察官與法官所受的基礎訓練內容完全相同，雖然因為司法官學院結訓前那一瞬間的決定，讓他在司法體系中扮演與法官不同的角色，但自從擔任司法官工作以來，司法獨立、公平審判、中立執法，這些應該堅守的態度與價值，他從來不曾改變。

蔡秋明說，他曾在地方、高等、最高檢察署擔任過檢察官，分別對應過各級法院的法官，也曾調至法務部及行政院辦事，並在法務部擔任國際及兩岸法律司長達4年之久，有相當的行政主管歷練。

蔡秋明認為，由一個具有多年司法實務工作經驗的人擔任司法院行政首長，應該更能全面理解審、檢、辯在不同角色的定位與界限，也更能促進不同法律人之間的理解與對話，他也相信審判獨立、程序透明、尊重專業、信賴同仁是司法行政首長應有的堅持，也是他個人未來的工作指標。

司法官 司法院 大法官 立法院

延伸閱讀

台聯：立院已成看守國會 籲在野及韓國瑜盡速休會

立法院三讀通過「運動產業發展條例」部分條文修正案

審查大法官提名人 學者：應繼續杯葛

大法官人事公聽會 林騰鷂：這次人選比姚立明更離譜

相關新聞

司法院長被提名人蔡秋明不支持廢死 認判死刑相當困難

立法院今天進行司法院長被提名人蔡秋明審查會。蔡秋明表示，他不支持廢死，也肯定憲判字第8號判決，認為現在死刑制度不違憲，這一點他支持。國民黨立委許宇甄詢問，憲判字第8號判決明定，要經過合議庭一致決才能判死，是否等同實質廢死了；蔡秋明回答，「是相當困難，是沒錯，相當困難。」

立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

立法院副院長江啟臣近來面對罷團的步步進逼，但仍以平常心服務地方跑行程，並主持院會議程，但今天清晨在個人臉書哀痛指出，「家父因為年事已高，昨晚安詳離世隨佛祖前往修行之路。雖然萬分不捨，但我們相信他已離苦得樂，往生善處，開啟另一段清淨自在的旅程。」

黃國昌想選北市長？蔣萬安曝2人現在想的是這3件事

民眾黨主席黃國昌日前率黨籍北市議員幫5位國民黨立委反罷免站台。傳出黃國昌2026年不排除從新北、新竹，轉向思索選北市長。被問怎看黃國昌可能選2026北市長？台北市長蔣萬安今天表示，他和黃國昌主席都沒有在想這件事情。

關稅談判的「好消息」 吳思瑤：台灣爭取到雙方繼續談判

台灣時間8日凌晨，美國公布14國對等關稅信件，台灣未在名單上，令企業擔憂。對於關稅談判若不樂觀，最後是否影響大罷免，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午受訪指出，台灣的好消息是，持續爭取到雙方都有意願正向的持續談判下去，「這是好消息」。

大罷免影響高階警官人事案 罕見延後發布…投票後才揭曉

警察大學校長楊源明、桃園市警察局長吳坤旭等高階警官本月16日屆齡退休，內政部及警政署檢討人事。據了解，因應立委大罷免相關...

大罷免投票「隱形墨水」有作票風險？北市選委會回應了

大罷免投票倒數不到3周，投票用的印泥是否為「隱形墨水」引熱議。不少選民對此擔憂，北市議員因此建議民政局協調台北市選委會採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。