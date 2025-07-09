關稅談判的「好消息」 吳思瑤：台灣爭取到雙方繼續談判
台灣時間8日凌晨，美國公布14國對等關稅信件，台灣未在名單上，令企業擔憂。對於關稅談判若不樂觀，最後是否影響大罷免，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午受訪指出，台灣的好消息是，持續爭取到雙方都有意願正向的持續談判下去，「這是好消息」。
台灣時間8日凌晨起，美國總統川普在社交平台上，陸續公布通知日本、南韓等14國的對等關稅稅率信件，最高稅率為寮國40%，日本、南韓等5國都是25%，沒有台灣。
吳思瑤上午在立法院民進黨團集結「五一戰隊」啟動全台巡迴啟航活動受訪指出，昨天公布的這一批美方所釋出的訊息，是談判進展沒有這麼順利，也是雙方都認為似乎沒必要談下去，才會選擇第一波25至40%相對比較高的關稅，但台灣的好消息是，持續爭取到雙方都有意願持續談判下去。
她說，但政府沒辦法鬆懈，畢竟可操之在我的部分，要做足準備全力以赴，但談判有難以操之在我的客觀條件，會給談判團隊最強的奧援，也呼籲朝野當國家最強後盾，彼此加油，相信台灣的底氣，也信賴政府的準備。
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