關稅談判的「好消息」 吳思瑤：台灣爭取到雙方繼續談判

台灣時間8日凌晨，美國公布14國對等關稅信件，台灣未在名單上，令企業擔憂。對於關稅談判若不樂觀，最後是否影響大罷免，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午受訪指出，台灣的好消息是，持續爭取到雙方都有意願正向的持續談判下去，「這是好消息」。

台灣時間8日凌晨起，美國總統川普在社交平台上，陸續公布通知日本、南韓等14國的對等關稅稅率信件，最高稅率為寮國40%，日本、南韓等5國都是25%，沒有台灣。

吳思瑤上午在立法院民進黨團集結「五一戰隊」啟動全台巡迴啟航活動受訪指出，昨天公布的這一批美方所釋出的訊息，是談判進展沒有這麼順利，也是雙方都認為似乎沒必要談下去，才會選擇第一波25至40%相對比較高的關稅，但台灣的好消息是，持續爭取到雙方都有意願持續談判下去。