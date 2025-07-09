立院副院長江啟臣父喪 清晨臉書哀痛發文「謝謝父親 長存於心」　

立法院副院長江啟臣近來面對罷團的步步進逼，但仍以平常心服務地方跑行程，並主持院會議程，但今天清晨在個人臉書哀痛指出，「家父因為年事已高，昨晚安詳離世隨佛祖前往修行之路。雖然萬分不捨，但我們相信他已離苦得樂，往生善處，開啟另一段清淨自在的旅程。」

江啟臣在「謝謝父親，長存於心」貼文中指出，每次在臉書上分享父親的近況，總是收到大家溫暖的祝福與關心，謝謝你們！而這次則是要代替他向大家最後一次說謝謝。

江啟臣並說，父親一生平凡低調，不求顯耀，只求心安。他以身作則，要求我們踏實做人、認真做事；他總是外剛內柔，用行動示範什麼叫做體貼與承擔。他最常說的一句話是：「不要麻煩別人。」在我心目中他就是這樣的一個人！

江啟臣指出，未來將遵行父親的想法，治喪事宜將一切從簡，懇辭奠儀、花籃，請大家以祝福取代。告別式當日也僅保留家祭儀式，希望不要影響大家的生活，讓家人能用最溫暖、單純的方式，陪伴父親走完人生最後一段路。