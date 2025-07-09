國安人士：台美關稅談判沒觸礁沒卡關 總統掌握進度

美國總統川普宣布14國的新對等關稅稅率，但未含台灣。對於台美談判進度，國安人士今天表示，總統賴清德每天掌握最新進度，台美關稅談判沒有卡關或觸礁，持續討論中。

美國總統川普（Donald Trump）4月初宣布對等關稅措施，台灣稅率為32%；不過，美國隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。除已完成談判的英國、越南，美國8日宣布14國的新對等關稅稅率，包含日本、韓國、馬來西亞及哈薩克都是25%，南非為30%，寮國及緬甸被課徵40%最高，稅率預計8月1日上路。

針對台灣與美國對等關稅談判進度，國安人士表示，依據美方說法，這14個國家屬於談判沒有進展、不成功，或沒有必要談下去的國家，因此給予較高對等關稅稅率。簡言之，這些國家在過去談判歷程是相對比較艱辛。

國安人士表示，關稅談判規模龐大，例如日本的核心項目是汽車，韓國也有汽車，且占出口量很大，因此與美方在談判時的爭執可能會比較高。

該人士也舉例，在一個關稅正常談判的情況下，單以乳製品而言，可能就有10幾個不同稅號，每個稅則、稅號的稅不盡相同，同一個產品可能有其他不同稅則，同一個類型可能3至4種不同稅則，就要花較長時間談判；以台美21世紀貿易倡議為例，談得蠻久，且都還沒進入細則與項目。

國安人士表示，台灣算是比較少數的國家中，可以逐步照著稅的談判討論與推進，過程中比較沒有像其他國家有一些火花，所以，台灣與美國的關稅談判時間會比較長，台灣與歐盟都持續與美方談判中。

知情人士說，依據美方說法，8日公布的這14個國家屬於談判沒有進展、不成功的國家，以8日的狀況而言，「當然是沒有在裡邊比較好」。

前行政院副院長施俊吉7日在臉書發文表示，台灣因未與美國達成貿易協議，他猜測觸礁的兩個可能原因，一是台灣不願意撤銷對美豬、美牛的非關稅壁壘；二是台灣不願意大幅調降對美國汽車的進口關稅，而擬以降低汽車貨物稅作為補償，但遭美方拒絕。

國安人士不評論施俊吉的看法，但該人士說，施俊吉提及的兩個理由是需要逐步來談的，他「不覺得現在有什麼卡關或觸礁」。

被問到台美關稅談判何時會有結果，該人士說，無法預測。總統每天掌握談判團隊的談判進度，台美從4月初就開始進行關稅談判，持續進行中。

回顧台美談判過程，川普在4月初宣布對多國課徵對等關稅，48小時內，行政院宣布推出產業支持方案新台幣880億元；為獲取較低稅率，台美4月11日展開首次視訊會議、5月1日在華府舉行首輪實體磋商、6月25日進行第二輪對等關稅實體磋商，並在5月初針對美方進行中的半導體調查提出意見書。