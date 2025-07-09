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國慶在台中！盧秀燕：加強國家主體意象

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

今年雙十國慶慶典將在中台灣登場。台中市長盧秀燕昨表示，十月九日國慶晚會將在台中市區圓滿戶外劇場舉行，十月十日國慶焰火則在南投縣施放，今年會加強台灣的國家主體意象，呈現「台中Style」，並與南投聯合行銷，帶動觀光。

台中市二○一一年曾舉辦建國百年國慶晚會，當時的重頭戲「夢想家」就在圓滿戶外劇場演出，二○一七年國慶晚會在台灣體育大學田徑場舉辦，前年國慶焰火在台中市中央公園施放。

盧秀燕說，雙十國慶晚會由立法院長韓國瑜領導的中央慶籌會主辦，選定九日在台中舉行，台中市承辦國慶晚會很有經驗，這次是暌違八年，再度回到台中。

盧秀燕強調，今年會加強台灣的國家主體意象，也展現「台中Style」。台中市新聞局表示，晚會將呈現國家意象、台灣味、台中風格三合一，具體細節仍在設計中。

國慶 國慶焰火 盧秀燕

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