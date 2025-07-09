反惡罷廣告亮相 批綠輸不起、司法雙標

大罷免廿六日投票。國民黨反惡罷宣傳片昨上線，批評一年來「民進黨輸不起就翻桌」，煽動大罷免只為劍指立委補選。

國民黨立院黨團也質疑司法雙標，國安、人命相關案件都可輕放、甚至無保請回；只要是藍營相關案件，卻是重辦。

國民黨立院黨團昨質疑，前立委賴坤成在臉書表示，若花東罷免能成功，他會號召親朋好友，包台鐵專列、發起萬人遊花東，食、宿、伴手禮都會安排挺罷商家，此說已涉嫌構成期約賄選，民進黨與罷團恐怕是急了才出此下策。

國民黨團副書記長王育敏也質疑，民進黨及側翼把所有藍營立委照片做成遺照，已涉及恐嚇威脅，卻沒看到檢調偵辦；立法院副院長江啟臣收到死亡威脅，「請問查了沒？」豐原一家五口輕生事件，嫌疑人以十五萬元交保，吳釗燮助理涉共諜案以廿萬元交保；土城案凶嫌違反保護令竟被無保請回，釀成二條人命，司法標準在哪裡？

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則表示，台北地檢署偵辦恐嚇檢察官案，台北地方法院上周裁定被告戴瑞甯、林惠珠羈押禁見，「檢察官濫權，法官卻無法做好把關」，就連在網路上作哏圖都被羈押禁見，現在必須痛定思痛檢討羈押制度，民眾黨團也將主動推動相關法律改革。