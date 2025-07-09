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新聞眼／運動部9月掛牌 部長要清新也要專業 李洋被點名

聯合報／ 本報記者劉肇育

運動部將於九月九日掛牌，已經進入最後籌備階段，首任部長傳出可能近日揭曉，不過就在掛牌倒數前兩個月，熱門人選之一教育部政務次長張廖萬堅，卻傳出攜妻前往帛琉的爭議，導致必須出面自清，時機敏感。

立法院半年前三讀通過成立運動部有關的七個組織法案後，首任部長的卡位戰，就在檯面下波濤洶湧進行；張廖萬堅、中華職棒會長蔡其昌、體育署署長鄭世忠、前任署長高俊雄等，這些與運動相關的政治人物都遭點名。

不過，行政院長卓榮泰曾表示，運動部將會給社會一位非常清新、亮眼且具有前瞻性的全新部長。這也讓首任部長從運動員中挑選，成為選項之一。

兩屆奧運羽球男雙金牌李洋、網壇「一哥」盧彥勳、「舉重女神」郭婞淳，甚至去年世界十二強棒球賽中華隊首席教練高志綱都被傳為人選。

賴政府確定推動運動部掛牌成立後，急欲透過這塊新招牌擺脫過去體育署、體育協會帶給民眾的負面刻板印象，並找來多位體壇專業人士、運動員代表，五度召開運動部諮詢會議，上述被傳部長人選也幾乎是諮詢會議的成員代表。

張廖萬堅接任教育部次長後，負責督導體育事務，與鄭世忠、高俊雄無疑都是首任部長的「安全牌」，卻不符合卓榮泰口中的清新、全新部長的形象。

李洋、盧彥勳等運動員代表在退役後雖然持續關心體育議題，也不吝於為基層發聲，但欠缺相關體育行政經驗，如何從中找出合適人選或「搭配出新滋味」，考驗賴政府的用人智慧。

張廖萬堅 李洋 運動部

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