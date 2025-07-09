運動部9月掛牌 人事卡位戰開打…大熱門被爆公務出國攜妻

鏡週刊昨爆料，指教育部政務次長張廖萬堅公務行程出國，卻攜太太同行，並享受通關禮遇、搭乘使館公務車，且已非首次，引發爭議。張廖萬堅回應表示，太太所有費用均自費，完全未使用公務資源，自己也僅由體育署支出機票及團體保險，如所言不實，願意辭職。

體育署升格「運動部」，將在今年九月掛牌，張廖萬堅、體育署長鄭世忠、奧運金牌李洋等都是首任運動部長熱門人選，近期更屢屢出現人事討論與各種風聲；如今爆出張廖萬堅公務出訪卻帶妻子的爭議，被外界解讀是運動部人事卡位戰提早開打。

鏡週刊報導，張廖代表台灣出席帛琉體育盛會，太太陸美良亦同行出國，且全程享有與公務員相同待遇，包括由體育署公務人員引導登機報到、使用禮遇通關與機場貴賓室等設施。且有目擊者透露，夫妻倆與體育署官員同搭班機出發，並於帛琉當地共乘大使館公務車出入。

張廖萬堅昨秀出帳單與刷卡單表示，自己僅個人機票及團保費用二二四元是由體育署支付，當地住宿費、餐費、生活費、出差日支費，都未申請，交通也未使用大使館車輛，是到當地自費雇用司機及車輛，且不會再申請任何補助；甚至，公務宴請對方喝咖啡、吃飯，都是自掏腰包。他強調，由於自己沒有助理，太太外文能力不錯，能協助翻譯，因此同行，但完全自費。

張廖萬堅還說，自己坐的是商務艙，也幫太太刷卡買商務艙，太太當然用貴賓室；去的時候，他也問過體育署，太太使用公務門通關是否合乎規定，體育署說合乎規定。

至於法國巴黎舉辦帕運時，張廖萬堅和陸美良身影也被拍到，張廖解釋，女兒在巴黎求學，太太去探望女兒，當時巴黎大使館剛好舉行歡迎派對，太太是第一天晚上跟自己會合，期間協助翻譯，此外沒有再參與其它的公務行程。

張廖強調，清白不容扭曲跟汙衊，他因運動關係，帶太太從事外交，是完全自費，沒有動到半點公務資源。對於運動部長一職，他也表示，自己從來沒有主動爭取，希望運動部的成立，不要蒙上政治鬥爭的陰影。

不過，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，民進黨沒有重視社會觀感，不久前，監察院前秘書長李俊俋因濫用公務車請辭下台，結果民進黨官員都沒有在怕的，是不是「過得太爽了」？民眾黨立委劉書彬表示，儘管張廖萬堅聲稱完全使用個人旅費，然而包括機場通關、搭乘公務車皆有享受禮遇，其身為政府官員應該避免公器私用，自行究責與處分應該是比較好的做法。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤也表示，確實造成社會觀感不佳，應當檢討；但官員出訪攜家人同行，至今沒有清楚規範，希望這件事能讓公部門好好檢視，未來才能有所依循。