重罪犯跑光！做哏圖卻被羈押 黃國昌不滿擬提案修法

台北地檢署偵辦恐嚇檢察官案，台北地方法院上周裁定被告戴瑞甯、林惠珠羈押禁見，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，檢察官濫權法官卻無法做好把關，就連在網路上作哏圖都被羈押禁見，現在必須痛定思痛檢討羈押制度，民眾黨團也將主動推動相關法律改革。

民眾黨團今天舉行「濫權羈押迫害人權，修法刻不容緩」記者會，黃國昌指出，近期在不同個案有檢察官濫權，然而法官卻無法做好把關，親近民進黨的棄保潛逃前科、犯重罪通通都跑光，只是在網路上作梗圖就馬上被逮捕、羈押禁見，早已引發人民怒火跟社會不平，甚至有無辜的生命因此逝去，應該痛定思痛檢討羈押制度。

不過，黃國昌突然點名，早在民眾黨團舉行記者會之前，民進黨立委吳思瑤就急著潑髒水，聲稱民眾黨利用政治力干預司法，時任民進黨團幹事長賴清德曾經說過，「羈押是傷害人權做法，應是司法的最後手段，檢察官如有證據可直接起訴」，難道就不是利用政治力干預司法。

黃國昌說，羈押制度有無檢討必要，社會大眾心裡都有一把尺，最近也有很多法界人士提出呼聲，如今被用作侵害人權的最後手段，檢察官僅憑空洞的理由就聲請羈押，法官再用複製貼上的裁定羈押，「今天柯文哲，明天任何人」，羈押制度必須徹底檢討反省。

中華人權協會理事李宜光表示，羈押制度是為了保全審判程序進行，而非作為提前懲罰被告的手段，更不是檢察官用來搜集證據的手段，否則檢方就能不斷聲請羈押、押人取供，進而從被告口中問出不利的證據，完全違反羈押制度目的與無罪推定原則。

李宜光也說，檢察官常以被告「有串證之虞」為由聲請羈押，只要有任何猜測就有可能被收押禁見，「現行法律是入人於罪的陷害式立法。」

真理大學法律系主任吳景欽認為，所謂的「無罪推定原則」走不出法律系講堂，現在只要被告走到法官面前，好像就已經自動被判定有罪，檢察官不僅在偵查階段聲請羈押，就連起訴過後還要不斷聲請延押，其實只要證據搜集完畢，這個理由就已經不存在，法院還同意就是有問題。

黃國昌說，針對檢察官在起訴後無限抗告，民眾黨團認為不該繼續放任，目前已經提出刑事訴訟法修正草案，未來也將盡力爭取跨黨派立委支持。

媒體詢問，立法院即將審查司法院大法官人事同意權案，民眾黨團是否有收到被提名人的問卷答覆。黃國昌則表示，目前已經收到問卷答覆，一如預期有人認真填寫，但也有人隨便交叉了事，草率程度不如學生交報告，民眾黨團將會具體反映在投票意向。