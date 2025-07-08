運產條例修正三讀 立委肯定抵稅優惠擴大、整理修法5重點

立委林宜瑾表示，今年9月，她長久以來推動的運動部就要正式成立，運動部成立的目標就是在於推動全民運動、強化運動產業。很高興，8日上午立院院會三讀通過《運動產業發展條例》修正案。本次修法將企業捐贈的減免營所稅的額度從150%，調高到175%。相關主管機關也允諾會以穩健逐步調整方式，持續提振整體運動產業發展。

林宜瑾指出，這次修法，強化中央扮演引導民間投入運動產業發展的角色，政府應建立運動產業發展投資管道，並提供優惠措施引導民間企業資金投入，並且國發基金應提撥一定比例投資運動產業。另外還有一個很大的重點，就是將26條之2企業捐贈的減免營所稅的額度從150%，調高到175%。

林宜瑾提到，她的提案版本是將減免營所稅的額度從150%調高到250%，雖然這次修正沒有調到她提出的額度，但稅損經試算是財政部可接受的範圍，相關主管機關也允諾會以穩健逐步調整方式，持續提振整體運動產業發展。

林宜瑾整理本次修法重點如下：

●中央應協調相關機關、金融機構及信用保證機構，建立運動產業發展投資管道，提供優惠措施引導民間資金投入。 ●國發基金應提撥一定比例投資運動產業。 ●營利事業捐贈辦理經中央認可促進全民運動發展賽事，得依《所得稅法》第36條第1款規定以費用列支。 ●企業捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事抵稅額提高到175%。 ●對業餘運動業及重點運動賽事捐贈租稅優惠由5年延長為10年。

林宜瑾表示，運動是國力的展現，未來運動部將以注重全民運動、培育傑出人才、積極參與國際、發展運動經濟四大精神作為宗旨，強化台灣的運動環境。相信當台灣的運動軟實力越強，國家的國際形象也會更強大，一起繼續努力。