賴清德總統：感念安倍晉三對台溫暖情誼 深化台日夥伴關係

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡今天滿3週年，總統賴清德表示，感念安倍晉三對台灣的溫暖情誼，更不會忘記他對「自由開放印太區域」的宏遠願景；台灣會持續深化與日本的夥伴關係，為區域的和平、安全與繁榮共同努力。

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡今天滿3週年，首相石破茂前往奈良市的三笠靈園慰靈碑前獻花哀悼，他表示，日本國內外目前都面臨嚴峻情勢，「希望安倍能從天上看顧並指引我們」。

總統賴清德今天在X社群平台以中、日文發文表示，3年前的今天，失去了一位堅定支持台灣的好朋友；安倍晉三前首相是一位傑出的政治家，感念他對台灣的溫暖情誼，更不會忘記他對「自由開放印太區域」的宏遠願景；台灣會持續深化與日本的夥伴關係，為區域的和平、安全與繁榮共同努力。