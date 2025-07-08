快訊

救援遇水庫放水致1民眾、3警消命危？翡翠水庫管理局發聲澄清

「要怎麼睡覺？」川普擠牙膏式宣布新關稅 中經院長預期台灣關稅落在這區間

聽新聞
0:00 / 0:00

受陸資助罷團再補新事證 鄭正鈐辦公室曝持續追訴絕不姑息

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐被控接受大陸國台辦資助，近日也有民眾聲稱在北市發現大量廢棄的鄭正鈐競選時發放的濕紙巾，沒有衛生許可外也都是簡體字，新竹雙罷發言人林志潔等繼日前告鄭涉違國安法後，今再前往北檢補交新事證。鄭正鈐辦公室聲明回擊，對相關捏造、散播不實資訊的行為，持續循法律途徑追訴，絕不姑息。圖／聯合報系資料照
國民黨立委鄭正鈐被控接受大陸國台辦資助，近日也有民眾聲稱在北市發現大量廢棄的鄭正鈐競選時發放的濕紙巾，沒有衛生許可外也都是簡體字，新竹雙罷發言人林志潔等繼日前告鄭涉違國安法後，今再前往北檢補交新事證。鄭正鈐辦公室聲明回擊，對相關捏造、散播不實資訊的行為，持續循法律途徑追訴，絕不姑息。圖／聯合報系資料照

國民黨立委鄭正鈐被控接受大陸國台辦資助，近日也有民眾聲稱在北市發現大量廢棄的鄭正鈐競選時發放的濕紙巾，沒有衛生許可外也都是簡體字，新竹雙罷發言人林志潔等繼日前告鄭涉違國安法後，今再前往北檢補交新事證。鄭正鈐辦公室聲明回擊，對相關捏造、散播不實資訊的行為，持續循法律途徑追訴，絕不姑息。

鄭正鈐辦公室表示，「中國製造」即等於「中資介選」？此種荒謬邏輯，令人啼笑皆非。若依此邏輯，舉例而言，前總統蔡英文於2016年競選期間所推出之「小英搖頭公仔」，其產地標示為「CHINA」，是否也構成中資介選，應移送檢調查辦？我們正告柯建銘陣營，請勿再栽贓、誤導社會視聽，動輒將「中國製造」扣上中資介選的大帽，根本是侮辱全民的智慧。

鄭正鈐辦公室指出，對於柯建銘陣營隊相關不實臆測，本辦公室早已嚴正聲明絕無此事，並將對相關捏造、散播不實資訊之行為，持續循法律途徑追訴，絕不姑息。

鄭正鈐辦公室強調，自從柯建銘陣營發起這場惡罷之後，極盡抹黑、造謠、抹紅之能事。呼籲市民不要被這些手段誤導，看清楚這場惡意罷免的本質，共同反惡罷，投下「不同意罷免」。

柯建銘 辦公室 鄭正鈐

延伸閱讀

影／藍反惡罷宣傳片上線 「民進黨輸不起就翻桌」

獨／立委鄭正鈐遭控欠千萬開庭律師要求不准旁聽 法官：不是推法庭直播？

新竹雙罷告鄭正鈐違反國安、貪汙今至北檢補證據 鄭：極盡抹黑抹紅

罷團告發鄭正鈐涉違反國家安全法 提交中國浙江製造濕紙巾作證物

相關新聞

旭東光電浮台成海漂垃圾 柳采葳曝曹啟鴻任獨董當門神

屏東離岸光電浮台成海上廢棄物，國民黨台北市議員柳采葳表示，負責該建設的旭東環保科技公司跟民進黨關係匪淺，不只有兩位民進黨...

川普首批關稅函未見台灣 黃國昌嘆黑箱談判無從評論

美國總統川普今天公布對等關稅，14國名單當中仍然未見台灣，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，面對重要的對外經貿談判，民進黨...

受陸資助罷團再補新事證 鄭正鈐辦公室曝持續追訴絕不姑息

國民黨立委鄭正鈐被控接受大陸國台辦資助，近日也有民眾聲稱在北市發現大量廢棄的鄭正鈐競選時發放的濕紙巾，沒有衛生許可外也都...

賴清德總統：感念安倍晉三對台溫暖情誼 深化台日夥伴關係

日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡今天滿3週年，總統賴清德表示，感念安倍晉三對台灣的溫暖情誼，更不會忘記他對「自由開放印太區域...

運產條例修正三讀 立委肯定抵稅優惠擴大、整理修法5重點

立委林宜瑾表示，今年9月，她長久以來推動的運動部就要正式成立，運動部成立的目標就是在於推動全民運動、強化運動產業。很高興...

酸郭智輝爽賺紅錢是台灣經濟部長第一人 張斯綱：賴清德還要包庇？

國民黨北市議員張斯綱上月24日踢爆，經濟部長郭智輝4月17日與崇越副董事長賴杉桂密會並非首次；張今再揭露郭與自己創辦的崇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。