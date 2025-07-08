受陸資助罷團再補新事證 鄭正鈐辦公室曝持續追訴絕不姑息

國民黨立委鄭正鈐被控接受大陸國台辦資助，近日也有民眾聲稱在北市發現大量廢棄的鄭正鈐競選時發放的濕紙巾，沒有衛生許可外也都是簡體字，新竹雙罷發言人林志潔等繼日前告鄭涉違國安法後，今再前往北檢補交新事證。鄭正鈐辦公室聲明回擊，對相關捏造、散播不實資訊的行為，持續循法律途徑追訴，絕不姑息。

鄭正鈐辦公室表示，「中國製造」即等於「中資介選」？此種荒謬邏輯，令人啼笑皆非。若依此邏輯，舉例而言，前總統蔡英文於2016年競選期間所推出之「小英搖頭公仔」，其產地標示為「CHINA」，是否也構成中資介選，應移送檢調查辦？我們正告柯建銘陣營，請勿再栽贓、誤導社會視聽，動輒將「中國製造」扣上中資介選的大帽，根本是侮辱全民的智慧。

鄭正鈐辦公室指出，對於柯建銘陣營隊相關不實臆測，本辦公室早已嚴正聲明絕無此事，並將對相關捏造、散播不實資訊之行為，持續循法律途徑追訴，絕不姑息。

鄭正鈐辦公室強調，自從柯建銘陣營發起這場惡罷之後，極盡抹黑、造謠、抹紅之能事。呼籲市民不要被這些手段誤導，看清楚這場惡意罷免的本質，共同反惡罷，投下「不同意罷免」。