快訊

專題／726大罷免 去雜質vs.席次保衛戰

現場畫面曝光！新北搜救落水民眾驚傳船艇翻覆 4人送醫搶救

為救人翻船！新北搜救溺水男傳意外 3人落水、1義消無生命跡象

酸郭智輝爽賺紅錢是台灣經濟部長第一人 張斯綱：賴清德還要包庇？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
經濟部長郭智輝。本報系資料照
經濟部長郭智輝。本報系資料照

國民黨北市議員張斯綱上月24日踢爆，經濟部長郭智輝4月17日與崇越副董事長賴杉桂密會並非首次；張今再揭露郭與自己創辦的崇越集團關係密切，郭口口聲聲避紅色供應鏈，崇越子公司卻幫大陸發展半導體賺紅錢，也不滿郭爽賺紅錢，總統賴清德還要包庇下去？

張斯綱今在臉書表示，先前郭智輝針對他爆料頻繁密會崇越高層一事，以可笑的「請教經濟部的事情」為由搪塞。郭智輝身為台灣經濟部長，始終跟崇越關係密切，利益糾葛不清，現在更被質疑，透過崇越子公司幫助中國生產晶片才是真正讓人跌破眼鏡。

張斯綱說，郭智輝在立院說台灣廠商都想避開紅色供應鏈，但實際上，他自己創辦的崇越集團，早在20多年前就大舉投資中國大陸。在對岸至少有10幾家公司，包括上海崇誠國際貿易、崇耀系統集成科技(蘇州)、上海浦飛芯微電子、芯崇鑫（廈門）科技等，且根據崇越科技年報顯示，郭智輝家族仍掌握巨額股權。

他進一步指出，光是郭妻黃玉鳳掌控的嘉品投資，就持有崇越科技超過718萬股，兒子郭冠宏還是董事，家族合計市值超過23.8億新台幣。崇越113年度年報更是寫得清楚「主要代理銷售半導體、光電、電子材料，銷售對象以台灣與中國半導體產業為主。」家族所屬公司如此明目張膽賺紅錢，郭智輝也算是台灣經濟部長第一人了。

張斯綱提到，賴總統三不五時強調「台灣是主權獨立國家」，但他的經濟部長郭智輝，卻在崇越公司或個人名義向中國大陸申請專利時，堂堂寫上「台灣省」或「中國台灣」。不禁質疑「郭部長，這是為了專利利益還是內心認同？ 」

張斯綱也提及，根據知情人士表示，崇越旗下的上海崇誠國際貿易2003年起代理日本信越集團的先進半導體材料，並在大陸銷售；例如崇越賣給中國大陸的光刻膠就是大陸極度缺乏、幾乎無法自產的高階材料。若日本或其他國家停止供應，中芯國際等中國大陸晶片廠的14奈米以下產線恐怕直接停擺。

他說，隨著中國大陸7奈米乃至更高階製程的發展，崇越所代理的高端材料，是否也已經一起導入了？這個問題恐怕只有崇越自己知道。

張斯綱質疑，崇越對於中國大陸半導體的「貢獻」，甚至獲得官方盛情邀請赴「上海積體電路年度產業論壇」共襄盛舉，並以超低租金讓崇越進駐浦江高科技園區；顯見中國大陸搞晶片，崇越幫了大忙。「郭智輝如此爽賺紅錢，賴還要包庇下去？」

張斯綱 郭智輝

延伸閱讀

賴清德勘災台南 曝國防部研議漢光餘裕兵力助農民

指崇越為紅色供應鏈 國民黨團：郭智輝淪中共同路人

影／藍委：卓榮泰滿嘴抗中 郭智輝密會崇越大賺紅錢

立委詢問菲律賓種電進度 郭智輝：我不跟你討論

相關新聞

旭東光電浮台成海漂垃圾 柳采葳曝曹啟鴻任獨董當門神

屏東離岸光電浮台成海上廢棄物，國民黨台北市議員柳采葳表示，負責該建設的旭東環保科技公司跟民進黨關係匪淺，不只有兩位民進黨...

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

美國總統川普今天宣布14國的新對等關稅稅率，但未含台灣。總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統昨天（7日）深夜與目前正在美國的經貿談判團隊進行視訊通話，賴總統除再次感謝行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮等成員數月來投入談判工作的辛勞，也就整體談判情形聽取團隊的報告。

遭爆公務出訪行程攜妻同行 張廖萬堅：妻子所有費用均自費

教育部政務次長張廖萬堅遭爆公務行程出國，卻攜妻子同行，並享受通關禮遇、搭乘使館公務車，且已非首次。張廖萬堅表示，妻子所有費用均自費，自己也僅由體育署支出機票及團體保險；至於法國的部分更是烏龍，太太早已在當地，完全未使用公務資源。

【重磅快評】美關稅首批名單沒台灣 是好消息或壞消息？

全世界都在等待「放榜」，歷經川普4月宣布對等關稅的震撼，再煎熬90天寬限期之後，各國努力的結果幾乎是「談了個寂寞」。今日公布第一批14國名裡，多數國家等來的是跟4月差不多的稅率，只有日前英國、越南的談判結果算是不錯。而台灣未在首批名單裡，到底是好消息還是壞消息？

台灣政治人物英文分級公開！外國網紅點名「她」：比我們還強

誰是台灣政壇的「英文王者」？來自加拿大與英國、長期旅居台灣的兩位外國YouTuber Prozzie與Alan，近日在影片中針對「台灣政治人物英文能力」進行分級評比，引發熱議。他們依據公開演說、專訪片段，將評分分為S、A、B、C、D五個等級，其中副總統蕭美琴獲得S級最高分，兩人直言「她的英文甚至比我們還好」。

川普首批關稅函未見台灣 黃國昌嘆黑箱談判無從評論

美國總統川普今天公布對等關稅，14國名單當中仍然未見台灣，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，面對重要的對外經貿談判，民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。