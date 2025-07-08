酸郭智輝爽賺紅錢是台灣經濟部長第一人 張斯綱：賴清德還要包庇？

國民黨北市議員張斯綱上月24日踢爆，經濟部長郭智輝4月17日與崇越副董事長賴杉桂密會並非首次；張今再揭露郭與自己創辦的崇越集團關係密切，郭口口聲聲避紅色供應鏈，崇越子公司卻幫大陸發展半導體賺紅錢，也不滿郭爽賺紅錢，總統賴清德還要包庇下去？

張斯綱今在臉書表示，先前郭智輝針對他爆料頻繁密會崇越高層一事，以可笑的「請教經濟部的事情」為由搪塞。郭智輝身為台灣經濟部長，始終跟崇越關係密切，利益糾葛不清，現在更被質疑，透過崇越子公司幫助中國生產晶片才是真正讓人跌破眼鏡。

張斯綱說，郭智輝在立院說台灣廠商都想避開紅色供應鏈，但實際上，他自己創辦的崇越集團，早在20多年前就大舉投資中國大陸。在對岸至少有10幾家公司，包括上海崇誠國際貿易、崇耀系統集成科技(蘇州)、上海浦飛芯微電子、芯崇鑫（廈門）科技等，且根據崇越科技年報顯示，郭智輝家族仍掌握巨額股權。

他進一步指出，光是郭妻黃玉鳳掌控的嘉品投資，就持有崇越科技超過718萬股，兒子郭冠宏還是董事，家族合計市值超過23.8億新台幣。崇越113年度年報更是寫得清楚「主要代理銷售半導體、光電、電子材料，銷售對象以台灣與中國半導體產業為主。」家族所屬公司如此明目張膽賺紅錢，郭智輝也算是台灣經濟部長第一人了。

張斯綱提到，賴總統三不五時強調「台灣是主權獨立國家」，但他的經濟部長郭智輝，卻在崇越公司或個人名義向中國大陸申請專利時，堂堂寫上「台灣省」或「中國台灣」。不禁質疑「郭部長，這是為了專利利益還是內心認同？ 」

張斯綱也提及，根據知情人士表示，崇越旗下的上海崇誠國際貿易2003年起代理日本信越集團的先進半導體材料，並在大陸銷售；例如崇越賣給中國大陸的光刻膠就是大陸極度缺乏、幾乎無法自產的高階材料。若日本或其他國家停止供應，中芯國際等中國大陸晶片廠的14奈米以下產線恐怕直接停擺。

他說，隨著中國大陸7奈米乃至更高階製程的發展，崇越所代理的高端材料，是否也已經一起導入了？這個問題恐怕只有崇越自己知道。

張斯綱質疑，崇越對於中國大陸半導體的「貢獻」，甚至獲得官方盛情邀請赴「上海積體電路年度產業論壇」共襄盛舉，並以超低租金讓崇越進駐浦江高科技園區；顯見中國大陸搞晶片，崇越幫了大忙。「郭智輝如此爽賺紅錢，賴還要包庇下去？」