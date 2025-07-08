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為建中樂旗聯隊授旗 賴總統：期許在世界舞台發光發熱

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見建中樂旗聯隊，為即將赴印尼參與「WAMSB世界樂旗大賽」同學授旗。
賴清德總統今天接見建中樂旗聯隊，為即將赴印尼參與「WAMSB世界樂旗大賽」同學授旗。

賴清德總統今天接見建中樂旗聯隊，為即將赴印尼參與「WAMSB世界樂旗大賽」同學授旗，期許透過國際賽事的技藝交流，展現國民外交的實力。賴總統也表示，未來無論面臨多困難的挑戰，期許台灣年輕人都能發揮堅韌與活力，在世界舞台發光發熱。

賴總統先欣賞建中樂旗聯隊的精彩演出，並接受樂旗聯隊指揮盧昊廷同學致敬。賴總統致詞表示，今天的表演除了有建中同學，還有來自其他17所學校的樂旗隊菁英，雖然只是牛刀小試，但卻相當精采，也帶來十足震撼感受，並祝福下個月參與印尼「2025世界樂旗大賽」，能旗開得勝、馬到成功，為台灣爭取最好的榮譽。

賴總統提及，前年7月曾到建中樂旗聯隊操練現場，為參加世界樂旗大賽的同學加油打氣。當時同學們在夏天酷熱的陽光下反覆練習、滿身大汗，為了讓演出更加完美而努力堅持，令人印象深刻。辛苦的練習也獲得豐碩的成果，那年建中樂旗聯隊不僅創下隊史最高分的成績，也一舉奪下榮譽金獎亞軍、最佳旗隊冠軍、最佳指揮亞軍等多項殊榮。優秀的表現不只獲得國內外高度肯定，也為台灣在國際舞台上爭取到極高的榮譽。

賴總統說，想必這些榮譽的傳承讓大家感到振奮，現在同樣也是沒日沒夜的苦練，只為了能青出於藍。他有信心同學們一定會有非常亮眼的成績，也期許大家在這趟國際賽事中，透過技藝交流，代表台灣和世界交朋友，展現國民外交的實力。相信接下來無論面臨多困難的挑戰，都能在世界舞台上，用台灣年輕人的堅韌與活力滿載而歸、發光發熱。

此外，賴總統感謝農業部協助媒合產業團體及在地優秀廠商，提供學生們訓練物資上的協助；更感謝所有師長的照顧與帶領，是成就學子們築夢啟航的最大助力。賴總統也感謝所有同學的努力付出，成就這趟為國爭光的機會，讓所有人看見台灣年輕世代的優秀堅定，也讓台灣跟著建中樂旗聯隊再次被世界看見。

最後，賴總統頒授國旗予樂旗隊隊長黃浩哲，為大家打氣並祝福旅途平安。

建中 舞台

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