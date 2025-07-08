接見海地外長 賴總統：期盼兩國繼續加深合作

賴清德總統今天接見海地共和國外交部長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）伉儷訪團，感謝海地支持台灣的國際參與，並期盼兩國繼續相互扶持，加深合作，共同面對各項挑戰。蔣伯狄表示，此行來台重申海地共和國與中華民國台灣將滿70年且相互尊重的堅定友好合作關係。

賴總統致詞時指出，明年兩國建交將滿70年，雙方在社會安全、教育合作、基礎建設等重要領域都有豐碩的交流成果。近年來，海地面對糧食供給和醫療等挑戰，台灣將持續透過各項合作計畫，與海地共同提升醫療衛生照顧、強化糧食安全，促進民生建設發展。

賴總統期盼，台灣和海地繼續相互扶持，加深合作。相信蔣伯狄此次來訪將為兩國開啟更多合作機會，幫助臺灣及海地共同面對各項挑戰。賴總統也請蔣伯狄向海地總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aimé）以及「過渡總統委員會」全體委員，轉達來自台灣的問候。

蔣伯狄致詞表示，非常榮幸此行來來重申海地共和國與中華民國台灣將滿70年且相互尊重的堅定友好合作關係，並為賴總統帶來海地「過渡總統委員會」及費艾梅的問候。並強調，過去幾十年來，兩國儘管在地理上相隔遙遠、在發展上與文化上有所差異，仍建立起堅定友誼，並向世界展現雙方人民互助合作的進展。

蔣伯狄指出，兩國在農業、衛生、教育和社區發展等領域密切合作且有具體成果。因此對海地人民而言，台灣的聲音至關重要。台灣已成為和平與創新的重要角色，並積極參與全球合作。當前全球都面臨極大困境，海地更面臨歷史上最艱難的時期。值此時刻，雙方更需要團結互助，共同思考如何向前邁進、深化雙邊關係，以造福兩國人民。

蔣伯狄提到，很高興兩國在堅實友好關係上展現互信、互相尊重，及雙方共同捍衛的價值，相信海地與台灣將共同打造真誠友好且永續的合作模式與未來。