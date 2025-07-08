旭東光電浮台成海漂垃圾 柳采葳曝曹啟鴻任獨董當門神
屏東離岸光電浮台成海上廢棄物，國民黨台北市議員柳采葳表示，負責該建設的旭東環保科技公司跟民進黨關係匪淺，不只有兩位民進黨立委收政治獻金，更有屏東前縣長曹啟鴻及其同期官員擔任該公司獨董，就是在當門神，請旭東別躲在屏東縣府後面，應出面講清楚。
屏東佳冬離岸光電浮台遭颱風吹散，畫面曝光引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者會。立委蘇清泉批評，錯誤能源政策讓台灣背負如此代價，號稱高強度，結果一個中颱就原形畢露；立委陳菁徽也說，政府花錢補助廠商，也大家眼睜睜看著納稅人的錢一秒變垃圾。
陳菁徽指出，旭東拿了經濟部1億3000萬元補助發展綠能，也讓股價從30多元一路漲到120元，這拿納稅人的錢補助結果是這樣，颱風來讓整個計畫如國王的新衣，政府應檢視能源政策是不是出了大包？請賴總統正視問題。
柳采葳也說，浮台結構體絕不是說撿一撿就好了，這些都是經濟部核定的離岸光電發電，而當地所負責的公司，正是旭東環保科技公司，該公司與民進黨關係匪淺，當時斥資11億在屏東做離岸光電，曹啟鴻、時任縣長潘孟安、立委鍾佳濱及蘇震清等人都到場。
柳采葳揭露，旭東環保科技公司捐政治獻金給民進黨立委鍾佳濱、吳沛憶各10萬元，這還可能只是交個朋友，但曹啟鴻及曹縣府時期環保局長暨綠能辦公室負責人魯臺營，則是旭東的獨立董事，絕對關係匪淺，這就是擔任門神；旭東希望在屏東大規模開發時有人闢路，除了好處理事情之外，有爭議發生時，也可以出面協助處理，請旭東別躲在屏東縣府後面，應趕快出面講清楚。
柳采葳還批，發生如此事件，離岸光電浮台都泡在水裡了，屏東縣長周春米卻還在北歐考察，泡在北歐陽光中，心完全不在屏東，真的心裡沒鬼，怎麼不跟指揮中心連線？照民進黨邏輯，應趕快回台坐鎮指揮；這絕非自己管太寬，怎不問民進黨管太鬆？民進黨應呼籲周春米盡快返台。
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