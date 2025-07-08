快訊

中職／台灣太熱了？李珠珢「俏麗短髮」亮相 粉絲嗨：超級可愛

快訊／台鐵二水林內段路基流失雙線不通 數百乘客遊覽車接駁

旭東光電浮台成海漂垃圾 柳采葳曝曹啟鴻任獨董當門神

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
屏東佳冬離岸光電浮台遭颱風吹散，畫面曝光引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者會批評，錯誤能源政策讓台灣背負如此代價。記者李成蔭／攝影
屏東佳冬離岸光電浮台遭颱風吹散，畫面曝光引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者會批評，錯誤能源政策讓台灣背負如此代價。記者李成蔭／攝影

屏東離岸光電浮台成海上廢棄物，國民黨台北市議員柳采葳表示，負責該建設的旭東環保科技公司跟民進黨關係匪淺，不只有兩位民進黨立委收政治獻金，更有屏東前縣長曹啟鴻及其同期官員擔任該公司獨董，就是在當門神，請旭東別躲在屏東縣府後面，應出面講清楚。

屏東佳冬離岸光電浮台遭颱風吹散，畫面曝光引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者會。立委蘇清泉批評，錯誤能源政策讓台灣背負如此代價，號稱高強度，結果一個中颱就原形畢露；立委陳菁徽也說，政府花錢補助廠商，也大家眼睜睜看著納稅人的錢一秒變垃圾。

陳菁徽指出，旭東拿了經濟部1億3000萬元補助發展綠能，也讓股價從30多元一路漲到120元，這拿納稅人的錢補助結果是這樣，颱風來讓整個計畫如國王的新衣，政府應檢視能源政策是不是出了大包？請賴總統正視問題。

柳采葳也說，浮台結構體絕不是說撿一撿就好了，這些都是經濟部核定的離岸光電發電，而當地所負責的公司，正是旭東環保科技公司，該公司與民進黨關係匪淺，當時斥資11億在屏東做離岸光電，曹啟鴻、時任縣長潘孟安、立委鍾佳濱及蘇震清等人都到場。

柳采葳揭露，旭東環保科技公司捐政治獻金給民進黨立委鍾佳濱、吳沛憶各10萬元，這還可能只是交個朋友，但曹啟鴻及曹縣府時期環保局長暨綠能辦公室負責人魯臺營，則是旭東的獨立董事，絕對關係匪淺，這就是擔任門神；旭東希望在屏東大規模開發時有人闢路，除了好處理事情之外，有爭議發生時，也可以出面協助處理，請旭東別躲在屏東縣府後面，應趕快出面講清楚。

柳采葳還批，發生如此事件，離岸光電浮台都泡在水裡了，屏東縣長周春米卻還在北歐考察，泡在北歐陽光中，心完全不在屏東，真的心裡沒鬼，怎麼不跟指揮中心連線？照民進黨邏輯，應趕快回台坐鎮指揮；這絕非自己管太寬，怎不問民進黨管太鬆？民進黨應呼籲周春米盡快返台。

屏東佳冬離岸光電浮台遭颱風吹散，畫面曝光引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者會批評，錯誤能源政策讓台灣背負如此代價。記者李成蔭／攝影
屏東佳冬離岸光電浮台遭颱風吹散，畫面曝光引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者會批評，錯誤能源政策讓台灣背負如此代價。記者李成蔭／攝影
屏東離岸光電浮台成海上廢棄物，國民黨台北市議員柳采葳表示，負責該建設的旭東環保科技公司跟民進黨關係匪淺，有兩位民進黨立委收政治獻金。圖／國民黨團提供
屏東離岸光電浮台成海上廢棄物，國民黨台北市議員柳采葳表示，負責該建設的旭東環保科技公司跟民進黨關係匪淺，有兩位民進黨立委收政治獻金。圖／國民黨團提供
屏東離岸光電浮台成海上廢棄物，國民黨台北市議員柳采葳表示，負責該建設的旭東環保科技公司跟民進黨關係匪淺，更有屏東前縣長曹啟鴻及其同期官員擔任該公司獨董。圖／國民黨團提供
屏東離岸光電浮台成海上廢棄物，國民黨台北市議員柳采葳表示，負責該建設的旭東環保科技公司跟民進黨關係匪淺，更有屏東前縣長曹啟鴻及其同期官員擔任該公司獨董。圖／國民黨團提供

柳采葳 民進黨

延伸閱讀

控旭東拿經濟部1.3億補助 陳菁徽：颱風來一秒變垃圾

周春米颱風天在北歐 縣府：1年前已規劃也掌握防颱

影／丹娜絲颱風周春米北歐考察未返國 屏縣府：同步掌握防颱卻遭惡意抹黑

狂刷丹娜絲資訊不見勘災照 她爆周春米還在北歐爽遊

相關新聞

旭東光電浮台成海漂垃圾 柳采葳曝曹啟鴻任獨董當門神

屏東離岸光電浮台成海上廢棄物，國民黨台北市議員柳采葳表示，負責該建設的旭東環保科技公司跟民進黨關係匪淺，不只有兩位民進黨...

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

美國總統川普今天宣布14國的新對等關稅稅率，但未含台灣。總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統昨天（7日）深夜與目前正在美國的經貿談判團隊進行視訊通話，賴總統除再次感謝行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮等成員數月來投入談判工作的辛勞，也就整體談判情形聽取團隊的報告。

遭爆公務出訪行程攜妻同行 張廖萬堅：妻子所有費用均自費

教育部政務次長張廖萬堅遭爆公務行程出國，卻攜妻子同行，並享受通關禮遇、搭乘使館公務車，且已非首次。張廖萬堅表示，妻子所有費用均自費，自己也僅由體育署支出機票及團體保險；至於法國的部分更是烏龍，太太早已在當地，完全未使用公務資源。

【重磅快評】美關稅首批名單沒台灣 是好消息或壞消息？

全世界都在等待「放榜」，歷經川普4月宣布對等關稅的震撼，再煎熬90天寬限期之後，各國努力的結果幾乎是「談了個寂寞」。今日公布第一批14國名裡，多數國家等來的是跟4月差不多的稅率，只有日前英國、越南的談判結果算是不錯。而台灣未在首批名單裡，到底是好消息還是壞消息？

台灣政治人物英文分級公開！外國網紅點名「她」：比我們還強

誰是台灣政壇的「英文王者」？來自加拿大與英國、長期旅居台灣的兩位外國YouTuber Prozzie與Alan，近日在影片中針對「台灣政治人物英文能力」進行分級評比，引發熱議。他們依據公開演說、專訪片段，將評分分為S、A、B、C、D五個等級，其中副總統蕭美琴獲得S級最高分，兩人直言「她的英文甚至比我們還好」。

川普首批關稅函未見台灣 黃國昌嘆黑箱談判無從評論

美國總統川普今天公布對等關稅，14國名單當中仍然未見台灣，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，面對重要的對外經貿談判，民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。