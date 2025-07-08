吳怡農：公費助理禁三親等條款 不應侷限黨內

兼任民進黨主席的總統賴清德之前高標約束黨公職，聘公費助理禁用三親等內，不過黨內有不同意見；對此，壯闊台灣理事長吳怡農認為，三親等的限制，不應該只是民進黨的內規，而應該成為國家法規，這是政治公信力的展現。

近年來政壇傳出數起民代涉嫌詐領助理費案，其中不乏親人當人頭，賴清德今年初下令黨公職禁用三親等以內親屬任公費助理，並擬納入黨章；不過，黨內出現反彈。

吳怡農今天接受政論live直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪。

吳怡農認為，沒有一個納稅人會認同撥錢給民代，然後以公費補助聘請自己家人；他強調，這是改善政治文化很重要的一點，三親等的限制，不應該只是民進黨的內規，而應該成為國家法規，這是政治公信力的展現。

另外，民進黨日前通過2026民進黨縣市首長提名條例，吳怡農認為民進黨沒有執政縣市也不辦初選，否定公平公開的競爭，將阻礙政黨未來發展。

吳怡農進一步表示，他2020年第一次參選，當時台北市艱困選區在選前4個月仍沒有候選人，於是自投履歷給黨內，獲得徵召。第二次參選，他也呼籲辦理初選，結果是以不公開民調由黨徵召，但他仍然要繼續呼籲黨內高層，維持民主的初選制度，維持民進黨的活力。

他呼籲民進黨，除了民主跟進步之外，更需要維持開放的心，不要怕逆風言論。

吳怡農也提到，境外敵對勢力一詞早在過去就已存在，外稱總統賴清德的賴17條讓台灣兵凶戰危，這是扭曲事實。他提到，社會韌性與國家安全是共同責任。

吳怡農提及，GO BAG（避難包）概念是緊急狀況發生，必須立刻離開住所，要有避難需要物品，包含過夜食物與水、醫療器材、平時慢性病藥物、證件等。每個家庭都應該把避難包整理起來，不分政治立場、不分黨派，只關乎安全，這是一個好的習慣。

他談及「混合戰」概念指出，全球各國面臨威脅大同小異，不只軍事、資訊、法律、甚至外交威脅，而是不同順序測試跟探試。他表示，前蘇聯領袖列寧曾說「用刺刀探測，如果是軟泥就繼續、鋼鐵就收回來」，這理論跟方法正是中國正在做的，不只對台灣也是對國際；面臨中國不同挑戰，不是以單一模式應戰，而是採混合應對。