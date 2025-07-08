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川普首批關稅函未見台灣 黃國昌嘆黑箱談判無從評論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團下午舉行「濫權羈押迫害人權」記者會，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌（中）邀請專家、學者共同召開濫權羈押記者會。記者林伯東／攝影
民眾黨立院黨團下午舉行「濫權羈押迫害人權」記者會，民眾黨主席、立院黨團總召黃國昌（中）邀請專家、學者共同召開濫權羈押記者會。記者林伯東／攝影

美國總統川普今天公布對等關稅，14國名單當中仍然未見台灣，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，面對重要的對外經貿談判，民進黨過去主張開放公民社會參與監督，然而掌握權力以後完全不是這麼一回事，在野黨連基礎的資訊都無從得知，此等黑箱談判無從評論。

川普今天陸續公布對等關稅政策新制，其中日本、南韓、馬來西亞、哈薩克及突尼西亞等國皆面臨25%關稅，其他國家則包括南非、波士尼亞與赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、泰國、柬埔寨、寮國以及緬甸。

民眾黨立法院黨團下午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，面對如此重要的對外經貿談判，民進黨過去主張國會、公民社會要有事前跟事中的參與監督，而不是談完以後才跟大家提出「Yes or no要你畫押」，包括前總統蔡英文、赴美談判的行政院副院長鄭麗君等人，當年所說的話言猶在耳。

黃國昌說，民進黨掌握權力以後，完全不是這麼一回事，在野黨連最基礎的資訊都無從得知，自己回答問題的習慣，向來是要有事實基礎，然而在目前黑箱談判的環境之下，「請見諒我無從評論，因為毫無評論基礎。」

此外，立法院原訂上周處理4100億特別條例，後因美國對台關稅政策尚未明朗而暫緩推動，國民黨團書記長王鴻薇透露有意本周五再度闖關。

黃國昌則表示，4100億特別條例的主要目的在於經濟衝擊，包括中小企業、勞工、農漁民及一般消費大眾，「因此在結果沒有出來以前，真的不知道要在什麼基礎上面，有意義地討論這個問題」，現在只能說立法院已經準備好了，就等行政院提供國會最基礎的資訊，「沒有這些基本資訊，無從判斷無從進行。」

立法院 馬來西亞 黃國昌

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