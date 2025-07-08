控旭東拿經濟部1.3億補助 陳菁徽：颱風來一秒變垃圾

屏東佳冬離岸光電浮台遭颱風吹散，畫面曝光引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者會批評，錯誤能源政策讓台灣背負如此代價，政府花錢補助廠商，也號稱高強度，結果一個中颱就原形畢露，大家眼睜睜看著納稅人的錢一秒變垃圾，賴清德總統應正視能源政策出大包的問題。

旭東環保科技公司的離岸太陽光電系統浮台遭丹娜絲颱風吹散至南部沿海，大型黑色浮台結構體出現在屏東、高雄海岸。國民黨團今開「綠電賺飽，一吹就倒！上億元補助換來海上垃圾！」記者會，國進黨立委蘇清泉、陳菁徽 、台北市議員柳采葳出席，批評這都是錯誤能源政策及官商勾結所致。

蘇清泉表示，這次丹娜絲颱風來造成嚴重災情，有些人在說浮台上沒有光電板，但明明就有彩色的光影，其實今天會發生這些都是因為錯誤的能源政策，讓台灣背負如此代價，現在屏東佳冬、枋寮現場如廢棄物堆置場。

蘇清泉指出，很多破碎裝置掉入海中汙染，還有居民苦笑，未來這些魚成了籠子魚，會自己發電，聽起來很好笑，但實則令人痛心，這些物質不只是汙染海洋，也很可能會讓人類吃下。民進黨政府為廢核神主牌亂搞綠能，花錢把台灣掏空，結果所謂的抗高溫、抗鹽份、抗七級海浪，現在一個中度颱風就原形畢露。

陳菁徽也說，消息傳開後，民眾都驚呆了，綿延兩公里的黑色結構體，古時候三國時代曹操大軍火燒赤壁的艦隊都沒這麼長，現在大家看到民進黨政府眾多綠能弊案，將森林、山坡地、海洋、沙灘都拿來做光電板。