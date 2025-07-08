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立院三讀運產條例修法 立委盼健全國內運動環境

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立院三讀運產條例修法，立委張智倫盼健全國內運動環境。圖／張智倫國會辦公室提供
立院三讀運產條例修法，立委張智倫盼健全國內運動環境。圖／張智倫國會辦公室提供

為促進運動產業及賽事發展，立法院8日上午三讀修正通過《運動產業發展條例》，引進國發基金並鼓勵民間資金投資運動產業，提高企業捐贈運動產業抵稅幅度。立委張智倫表示，期待引入更多民間資源，健全國內運動環境。

《運產條例》第26條修正條文明定，辦理經中央主管機關認可促進全民運動發展的賽事，可得依《所得稅法》第36條第1款規定以費用列支，不受金額限制。而第26條之2修正條文明定，營利事業對職業或業餘運動業的捐贈，抵稅幅度從150%調高到175%，施行至2031年12月23日止。

張智倫指出，過去法規偏重競技運動，例如捐給國家代表隊、體育團體或蓋運動場館，才能有稅賦優惠，如今許多企業、社區，甚至里辦公處，都有能力舉行比賽，卻因法規限制不能列入抵稅，因此提出第26條及第26條之2修法，目的是要提供足夠誘因，讓民間更有意願投入資金，長期支持運動產業與賽事。

張智倫認為，運動是國力的展現，此次修法對運動產業是一劑強心針，期待透過稅賦優惠引導，健全國內整體運動環境，讓更多體育人才有發揮的空間，也帶動全民運動的風氣。

張智倫 運動產業發展條例

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