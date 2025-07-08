接見海地外長 總統：持續合作強化醫療糧食安全

總統賴清德今天接見海地共和國外長蔣伯狄時表示，近年來，海地面對糧食供給和醫療等挑戰，台灣將持續透過各項合作計畫，與海地共同提升醫療衛生照顧、強化糧食安全，促進民生建設發展。

賴總統上午接見海地共和國外長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）伉儷訪團。

賴總統致詞提到，在2018年前總統摩依士（JovenelMoïse）來訪之後，蔣伯狄是海地訪台層級最高的官員，充分展現海地政府對兩國邦誼的重視，他代表中華民國台灣表達最誠摯歡迎。

總統指出，明年兩國建交將滿70年，雙方在社會安全、教育合作、基礎建設等重要領域都有豐碩的交流成果。近年來，海地面對糧食供給和醫療等挑戰，台灣將持續透過各項合作計畫，與海地共同提升醫療衛生照顧、強化糧食安全，促進民生建設發展。

總統感謝海地政府以及蔣伯狄，長期以來在國際場域為台灣仗義執言，無論是今年5月蔣伯狄親自致函世界衛生組織（WHO）秘書處，或是海地衛生部部長席納勒（Bertrand Sinal）在世界衛生大會（WHA）中的公開發言，都肯定台灣在全球公衛領域的努力和貢獻，並且支持台灣的國際參與，這些行動都令台灣非常感激。

賴總統期盼，台灣和海地繼續相互扶持，加深合作。相信蔣伯狄這次來訪將為兩國開啟更多合作機會，幫助台灣及海地共同面對各項挑戰。

蔣伯狄致詞表示，過去幾十年來，兩國儘管在地理上相隔遙遠、在發展上與文化上有所差異，仍建立起堅定友誼，並向世界展現雙方人民互助合作的進展。

蔣伯狄指出，兩國在農業、衛生、教育和社區發展等領域密切合作且有具體成果。對海地人民而言，台灣的聲音至關重要。台灣已成為和平與創新的重要角色，並積極參與全球合作。當前全球都面臨極大困境，海地更面臨歷史上最艱難的時期。值此時刻，雙方更需要團結互助，共同思考如何向前邁進、深化雙邊關係，以造福兩國人民。

蔣伯狄提到，很高興兩國在堅實友好關係上展現互信、互相尊重，及雙方共同捍衛的價值，相信海地與台灣將共同打造真誠友好且永續的合作模式與未來。