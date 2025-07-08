快訊

等到了！Gogoro推「0月租方案」騎多少付多少 資費方案、優惠一次看

暴雨炸彰化多處淹水 民眾灌爆縣長王惠美臉書一面倒「希望停班停課」

旅外日人認證必帶夏季伴手禮！他讚「實用又方便」：在美國算藥品

接見海地外長 總統：持續合作強化醫療糧食安全

中央社／ 台北8日電

總統賴清德今天接見海地共和國外長蔣伯狄時表示，近年來，海地面對糧食供給和醫療等挑戰，台灣將持續透過各項合作計畫，與海地共同提升醫療衛生照顧、強化糧食安全，促進民生建設發展。

賴總統上午接見海地共和國外長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）伉儷訪團。

賴總統致詞提到，在2018年前總統摩依士（JovenelMoïse）來訪之後，蔣伯狄是海地訪台層級最高的官員，充分展現海地政府對兩國邦誼的重視，他代表中華民國台灣表達最誠摯歡迎。

總統指出，明年兩國建交將滿70年，雙方在社會安全、教育合作、基礎建設等重要領域都有豐碩的交流成果。近年來，海地面對糧食供給和醫療等挑戰，台灣將持續透過各項合作計畫，與海地共同提升醫療衛生照顧、強化糧食安全，促進民生建設發展。

總統感謝海地政府以及蔣伯狄，長期以來在國際場域為台灣仗義執言，無論是今年5月蔣伯狄親自致函世界衛生組織（WHO）秘書處，或是海地衛生部部長席納勒（Bertrand Sinal）在世界衛生大會（WHA）中的公開發言，都肯定台灣在全球公衛領域的努力和貢獻，並且支持台灣的國際參與，這些行動都令台灣非常感激。

賴總統期盼，台灣和海地繼續相互扶持，加深合作。相信蔣伯狄這次來訪將為兩國開啟更多合作機會，幫助台灣及海地共同面對各項挑戰。

蔣伯狄致詞表示，過去幾十年來，兩國儘管在地理上相隔遙遠、在發展上與文化上有所差異，仍建立起堅定友誼，並向世界展現雙方人民互助合作的進展。

蔣伯狄指出，兩國在農業、衛生、教育和社區發展等領域密切合作且有具體成果。對海地人民而言，台灣的聲音至關重要。台灣已成為和平與創新的重要角色，並積極參與全球合作。當前全球都面臨極大困境，海地更面臨歷史上最艱難的時期。值此時刻，雙方更需要團結互助，共同思考如何向前邁進、深化雙邊關係，以造福兩國人民。

蔣伯狄提到，很高興兩國在堅實友好關係上展現互信、互相尊重，及雙方共同捍衛的價值，相信海地與台灣將共同打造真誠友好且永續的合作模式與未來。

基礎建設 海地 賴清德

延伸閱讀

台灣政治人物英文分級公開！外國網紅點名「她」：比我們還強

為建中樂旗聯隊授旗 總統：別怕麻煩把冠軍盃帶回來

盧比歐上任首訪亞洲 東協外長會談預計聚焦關稅

重要「大木作技術」保存者許漢珍辭世 文化部呈請總統明令褒揚

相關新聞

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

美國總統川普今天宣布14國的新對等關稅稅率，但未含台灣。總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統昨天（7日）深夜與目前正在美國的經貿談判團隊進行視訊通話，賴總統除再次感謝行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮等成員數月來投入談判工作的辛勞，也就整體談判情形聽取團隊的報告。

遭爆公務出訪行程攜妻同行 張廖萬堅：妻子所有費用均自費

教育部政務次長張廖萬堅遭爆公務行程出國，卻攜妻子同行，並享受通關禮遇、搭乘使館公務車，且已非首次。張廖萬堅表示，妻子所有費用均自費，自己也僅由體育署支出機票及團體保險；至於法國的部分更是烏龍，太太早已在當地，完全未使用公務資源。

【重磅快評】美關稅首批名單沒台灣 是好消息或壞消息？

全世界都在等待「放榜」，歷經川普4月宣布對等關稅的震撼，再煎熬90天寬限期之後，各國努力的結果幾乎是「談了個寂寞」。今日公布第一批14國名裡，多數國家等來的是跟4月差不多的稅率，只有日前英國、越南的談判結果算是不錯。而台灣未在首批名單裡，到底是好消息還是壞消息？

台灣政治人物英文分級公開！外國網紅點名「她」：比我們還強

誰是台灣政壇的「英文王者」？來自加拿大與英國、長期旅居台灣的兩位外國YouTuber Prozzie與Alan，近日在影片中針對「台灣政治人物英文能力」進行分級評比，引發熱議。他們依據公開演說、專訪片段，將評分分為S、A、B、C、D五個等級，其中副總統蕭美琴獲得S級最高分，兩人直言「她的英文甚至比我們還好」。

立院三讀運產條例修法 立委盼健全國內運動環境

為促進運動產業及賽事發展，立法院8日上午三讀修正通過《運動產業發展條例》，引進國發基金並鼓勵民間資金投資運動產業，提高企...

賴總統接見友邦海地外長 期盼兩國繼續合作

賴清德總統8日上午接見「海地共和國外長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）伉儷訪團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。