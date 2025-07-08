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國會評鑑藍綠白各有千秋 學者讚導入AI更加科學全方位

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國會評鑑藍綠白各有千秋，學者讚導入AI更加科學全方位。圖／中華勞資事務基金會、台灣中區教授協會提供
國會評鑑藍綠白各有千秋，學者讚導入AI更加科學全方位。圖／中華勞資事務基金會、台灣中區教授協會提供

中華勞資事務基金會、台灣中區教授協會今天主辦「台灣國會評鑑頒獎典禮」，評鑑項目除了有傳統指標，包括法案提案、質詢次數及政策追蹤等，也導入AI技術評比量化與質化，來評鑑所有立委的國會表現，這次獲獎立委涵蓋藍綠白3黨，在全院、委員會和AI評鑑獎項各有千秋。

數據量化獎項，全院特優立委有翁曉玲、黃國昌、廖偉翔、羅廷瑋。優秀立委有牛煦庭、王鴻薇、伍麗華、李彥秀、林沛祥、林倩綺、邱鎮軍、張啓楷、許宇甄、游顥、黃健豪、鄭天財、謝龍介、蘇清泉。

委員會特優立委，包括牛煦庭、王美惠、林思銘、洪孟楷、許宇甄、郭昱晴、黃健豪、黃國昌、楊瓊瓔、羅廷瑋、羅美玲。優秀立委有王鴻薇、李坤城、李彥秀、林月琴、林沛祥、林倩綺、邱鎮軍、張啓楷、陳冠廷、陳昭姿、廖偉翔、蔡易餘、鄭正鈐、賴瑞隆。

AI質化獎項，地方建設守護獎為立委林俊憲、黃建賓、游顥。優秀政策分析獎為賴瑞隆、陳培瑜、鍾佳濱。資料數據問政獎為張雅琳、王育敏、張智倫。公益價值宣揚獎為陳秀寳、范雲、黃捷。犀利監督質詢獎為黃國昌、林淑芬、王鴻薇。

中華勞資事務基金會董事長鄧學良表示，透過AI科技精確呈現立委表現數據，為社會提供真實資訊，是民主社會重要的一步。他也特別感謝立法院優化勞動相關法規的努力，並期待後續能對職場反霸凌等修法有所進展。

東吳大學教授蘇子喬表示，這次透過AI科技進行國會評鑑是非常有意思的嘗試，除了傳統具體且客觀的量化指標，AI能讓過去較為抽象的問政表現更為清晰可見。他認為，此次評鑑內容聚焦立委實質作為，具備高度公共意義。

國會觀察基金會前執行長項程華指出，在即將面臨「大罷免」的政治氛圍下，全國共有34席立法委員通過罷免提案第二階段連署，預計於7月底進行投票，由選民決定其去留。中選會預估此次選務經費將近12億元，立委身為政治中心的關鍵角色，去留更顯得舉足輕重，呼籲社會各界應以理性態度審慎抉擇。

針對立委履行監督職責的表現，評鑑將口頭質詢次數納入統計，項程華說，質詢是立委依憲法第57條賦予的權力，透過現場即問即答方式，讓行政官員無法迴避民意。評鑑剔除書面質詢，納入跨委員會發言，並新增各委員會舉辦公聽會次數，以更完整反映立委問政作為。

在質化面向上，評鑑設立「地方建設守護獎」、「優秀政策分析獎」、「資料數據問政獎」、「公益價值宣揚獎」、「犀利監督質詢獎」5項獎項，旨在肯定具有政策深度、關注弱勢或表現亮眼的立委，盼藉此提升立法院整體素質。

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