台美關稅牽動特別條例 王鴻薇：11日院會可能處理

台美關稅最終結果牽動新台幣4100億元特別條例草案的處理時程。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，關稅結果馬上見真章，11日院會可能會處理特別條例，用於產業支援和普發現金。

朝野黨團3日協商「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，雖未達成共識，但因1個月協商冷凍期已過，外界原預料4日三讀通過，不過朝野後來決定暫緩。在野黨團達成共識，待台美關稅協商塵埃落定，聽取各產業所受的衝擊後再處理。

美國總統川普（Donald Trump）今天宣布14國的新對等關稅稅率，包含日韓25%、寮國、緬甸40%，但未含台灣。

立法院程序委員會今天中午開會，不過朝野並未敲定11日院會討論事項議程。

王鴻薇會後受訪表示，國民黨團非常關心關稅談判進度，日本、韓國的關稅都達到25%，但政府一直黑箱作業，目前難以捉摸。另一方面，很多民眾希望能趕快通過特別條例，用於產業支援和普發現金。

王鴻薇表示，關稅結果，馬上就會見真章，不曉得是否還會延長，若8月1日就實施將有很大衝擊。由於8月1日即將來臨，美方給台灣的時間不長，11日院會可能會處理特別條例，用於產業支援和普發現金，大家仍密切討論。

媒體詢問，11日院會是否會處理延會至8月底一案。王鴻薇表示，時間還沒到，應該不會。