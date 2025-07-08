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劉世芳：下水道建設缺人才 盼導入AI提升工程品質

中央社／ 台北8日電
內政部部長劉世芳。 圖／聯合報系資料照片
內政部部長劉世芳。 圖／聯合報系資料照片

內政部劉世芳今天表示，下水道建設工程日益複雜及人才短缺，導入AI輔助將大幅提升工程品質與安全。未來若能在設計及施工階段結合AI模型、影像辨識技術等，能逐步實現污水系統智慧化操作及管理目標。

內政部國土管理署今天舉辦「智慧水務新紀元：解碼下水道AI創新應用」研討會暨「113年度污水下水道建設計畫考核評鑑」頒獎典禮。

劉世芳透過新聞稿指出，中央攜手地方推動下水道建設超過30年，已累積一定經驗及數據資料，隨工程日益複雜及人才短缺，導入AI科技輔助，將大幅提升工程品質、查驗效率及施工安全；今天研討會特別邀產官學界代表進行實務交流，期盼未來藉AI科技提升下水道建設效益。

劉世芳提到，截至今年4月底，全國已有84座污水處理廠及7座再生水廠，超過410萬戶接管，接管率達42.18%，每日可處理污水量達446萬噸，整體污水處理率為69.83%，並能產製17.22萬噸再生水供產業及乾旱風險水源調節，為國內民生及經濟發展累積相當成果。

劉世芳說明，未來若能在下水道設計及施工階段，結合AI模型，如生成式設計、參數優化模型等設計輔助平台，以及影像辨識技術、自動化分類等工作系統，不僅能接軌國際轉型趨勢，逐步實現污水系統智慧化操作及管理目標，也能培育未來工程人員創新思維能力，為國家培養永續、智慧的下水道專業人才。

劉世芳也頒獎給考評傑出的桃園市、宜蘭縣及嘉義市政府，期勉各縣市政府持續辦理水環境維護及促進資源永續循環利用等工作，加速擴大民生基礎建設設置範圍。

AI 內政部 劉世芳 基礎建設 污水

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