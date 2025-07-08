對等關稅 外交部：台美持續溝通爭取最大利益

美國總統川普今天宣布14國的新對等關稅稅率，包含日韓25%、寮國緬甸40%，行政院證實尚未接獲對等關稅通知。外交部今天強調，台美雙方持續密集溝通，爭取最大利益。

行政院發言人李慧芝說，政府目前並未收到這項信件；行政院副院長鄭麗君正率領經貿談判總代表楊珍妮等團隊成員，與美方持續協商。

外交部上午舉行例行記者會，媒體問及，與美國對等關稅的談判進度，外交部副發言人陳怡君表示，台美雙方正持續進行密集溝通，台灣會爭取最大的利益，有相關進展將適時向民眾報告。

此外，民進黨立委黨團幹事長吳思瑤在立法院接受媒體聯訪說，今天公布這一波是從25%到40%，關稅偏高的國家，就美方所釋出的訊息，是相對屬於談判不順遂、進展比較受限，或是雙方選擇沒有必要再談判下去的名單。而根據掌握的訊息，台灣的談判代表持續磋商當中，會努力到最後一分鐘。

吳思瑤指出，在兼顧各產業需求及國家整體利益的基礎上，希望各界給談判代表最大的支持和奧援，可以操之在我的部分，都全力以赴、做足準備，至於客觀狀況不可操之在我部分，也會持續努力磋商、絕不放棄。

美國總統川普（Donald Trump）4月初宣布對等關稅措施，台灣稅率為32%，不過美國隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。除已完成談判的英國、越南，美國今天宣布14國的新對等關稅稅率，包含日本、韓國、馬來西亞及哈薩克都是25%，南非30%，寮國及緬甸被課徵40%為最高，預計8月1日上路。