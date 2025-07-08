張廖萬堅出訪帛琉攜妻同行 吳思瑤：觀感不佳該檢討

教育部次長張廖萬堅遭人質疑受邀赴帛琉參加活動時，帶非公務員身分的妻子同行，享通關禮遇等。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，她認為這樣的報導造成社會觀感不佳，該反省、檢討的部分都要去做，也希望檢視制度要精進的部分。

教育部次長張廖萬堅及體育署長鄭世忠6月底受邀赴帛琉參加「第12屆太平洋迷你運動會」。鏡週刊今天報導，張廖萬堅帶妻子同行參加此活動，在當地同搭公務車出入；在桃園機場搭機往返過程，有公務員協助登機報到，體育署替他們辦理禮遇通關等。

針對上述議題，吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪表示，這樣的報導造成社會觀感不佳，她認為該反省、該檢討的部分都要去做，而這是過去遺留下來的情形，有一些官員出訪會帶家人同行，當然要求要自費、不享用公務資源，這是基本要求，若此行有涉及公務額外的支出，更屬不宜。

吳思瑤說，希望從這次的事件中讓公部門檢視，關於官員出訪時，是否在家人同行部分能有更清楚的規範、有所依循，因為過去到現在，沒有清楚界定的規範。

吳思瑤最後提到，希望每起事件都是累積，讓各界正向去檢視有哪些制度要精進，就制度面來好好思考，如何讓公務出訪時有更清楚的依循。