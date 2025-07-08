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APEC資深官員會議7月26日登場 外交部協助組團與會

中央社／ 台北8日電

今年第3次APEC資深官員會議將於26日在韓國登場，外交部今天表示，將協助相關部會組團與會，今年議題聚焦人口結構改變及人工智慧合作，政府將結合民間力量擴大台灣在APEC今年的參與效益。

外交部上午舉行例行記者會，外交部國際組織司副司長張芝颯於業務簡報表示，2025年第3次亞太經濟合作會議（APEC）資深官員會議暨相關會議將於7月26日至8月15日在韓國仁川舉行，同時將召開「反貪腐合作高階對話」（AHDAC）、「數位部長會議」（DMM）、「糧食安全部長會議」（FSMM）及「婦女與經濟論壇」（WEF）4場部長級高階會議。外交部將協助政府相關部會組團與會，透過積極參與，展現對APEC的重視。

張芝颯指出，鑒於人口結構改變及人工智慧合作已是全球共同重視的議題，台灣也希望促成公私部門合作及對話。今年的APEC主辦會員地韓國將在上述會議期間就該兩項議題推動公私對話，促成所有APEC會員進行實質討論，並分享最佳實踐，以引領APEC的政策方向。

張芝颯強調，APEC是台灣所參與最重要的政府間國際組織，每年政府有超過40個部會積極參與相關會議與活動。外交部將持續協助各部會參與相關議題討論，並結合民間力量，透過公私協力組成Team of Teams協作聯隊，擴大台灣在APEC今年的參與效益。

AI APEC 人工智慧 南韓 外交部

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