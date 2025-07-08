民眾黨主席黃國昌要選台北市長？蔣萬安聽了秒回「謝謝」

民眾黨主席黃國昌止周六率黨籍台北市議員，參加國民黨在北市府前舉辦的反惡罷活動；有媒體報導，據不具名藍營人士分析黃國昌的人設，符合台北市選民口味。蔣萬安上午受訪時被媒體問到黃國昌要選台北市市長時，秒回「謝謝謝謝」4字。

蔣萬安上午參加堤頂交流道往北匝道動線改善工程通車儀式，受訪時先談到針對這次颱風假的決策過程，媒體接著問，怎麼看黃國昌要選台北市市長？蔣萬安聽了突然沉默，僅回應「謝謝謝謝」。媒體追問，覺得黃國昌會是可敬的對手嗎？蔣萬安則未回答。

對於傳出黃國昌選台北市長，國民黨市議員、北市議會黨團書記長李明賢指出，目前藍、白是在大罷免中，把所有立委都保住，目標希望7月26日大家出來投不同意票，今年的事情先處理完，還沒有想到2026 的選舉，這是民眾黨主席黃國昌和國民黨主席朱立倫共同的目標。

另外，民眾黨希望台北市長選舉有「母雞」拉票的作用？李明賢說，現在兩黨的主席，想到的應該都是如何度過大罷免的難關，還沒有思考到2026，相關的議員，甚至市長的選舉布局，目前都言之過早，就他所知 ，兩黨主席都沒有談過明年選舉的問題。

民眾黨北市議員陳宥丞指出，在大罷免時刻，這消息故意要在藍白之間見縫插針，故意在把在野的勢力分散，也是在轉移焦點，轉移賴清德總統「十講」不敢繼續講下去，此時此刻，全台灣的只有反民進黨獨裁、反民進黨一黨獨大，以及反民進黨惡罷的勢力，藍白不要被這個消息分化，這種刻意的操作別有用心。

陳宥丞也說，雖然民眾黨基層認為，議員選舉，有母雞會好選，也希望有更多母雞、太陽來照應，但這時全黨最重要的事，是如何營救柯文哲、如何反惡罷，應該先把眼前這仗打好再說。