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民眾黨主席黃國昌要選台北市長？蔣萬安聽了秒回「謝謝」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加堤頂交流道往北匝道動線改善工程通車儀受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加堤頂交流道往北匝道動線改善工程通車儀受訪。記者楊正海／攝影

民眾黨主席黃國昌止周六率黨籍台北市議員，參加國民黨在北市府前舉辦的反惡罷活動；有媒體報導，據不具名藍營人士分析黃國昌的人設，符合台北市選民口味。蔣萬安上午受訪時被媒體問到黃國昌要選台北市市長時，秒回「謝謝謝謝」4字。

蔣萬安上午參加堤頂交流道往北匝道動線改善工程通車儀式，受訪時先談到針對這次颱風假的決策過程，媒體接著問，怎麼看黃國昌要選台北市市長？蔣萬安聽了突然沉默，僅回應「謝謝謝謝」。媒體追問，覺得黃國昌會是可敬的對手嗎？蔣萬安則未回答。

對於傳出黃國昌選台北市長，國民黨市議員、北市議會黨團書記長李明賢指出，目前藍、白是在大罷免中，把所有立委都保住，目標希望7月26日大家出來投不同意票，今年的事情先處理完，還沒有想到2026 的選舉，這是民眾黨主席黃國昌和國民黨主席朱立倫共同的目標。

另外，民眾黨希望台北市長選舉有「母雞」拉票的作用？李明賢說，現在兩黨的主席，想到的應該都是如何度過大罷免的難關，還沒有思考到2026，相關的議員，甚至市長的選舉布局，目前都言之過早，就他所知 ，兩黨主席都沒有談過明年選舉的問題。

民眾黨北市議員陳宥丞指出，在大罷免時刻，這消息故意要在藍白之間見縫插針，故意在把在野的勢力分散，也是在轉移焦點，轉移賴清德總統「十講」不敢繼續講下去，此時此刻，全台灣的只有反民進黨獨裁、反民進黨一黨獨大，以及反民進黨惡罷的勢力，藍白不要被這個消息分化，這種刻意的操作別有用心。

陳宥丞也說，雖然民眾黨基層認為，議員選舉，有母雞會好選，也希望有更多母雞、太陽來照應，但這時全黨最重要的事，是如何營救柯文哲、如何反惡罷，應該先把眼前這仗打好再說。

國民黨 大罷免 民眾黨 蔣萬安 黃國昌

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