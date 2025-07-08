美關稅未定卡普發現金 張啓楷：不能拖延太久
美國總統川普公布首波14國對等關稅，日、韓將面臨25%的稅率，川普7日也簽署行政命令，將對等關稅暫緩期延至8月1日，但台灣卻未在首波名單內。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，對於4100億的特別條例，現在人民及產業受到衝擊，亟需協助，普發現金也不能拖延太久。
張啓楷表示，台美關稅談判近日內可能定案，但川普對關稅的決定和態度隨時可能變動，希望政府力爭到最好方案，民眾黨團正持續關注相關變化，依狀況討論且提出適切的應對方式。
至於立法院原訂上周審議規模達4100億元的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例，但因藍白兩黨對金額無共識，加上美國對台關稅政策未明朗，最終決定暫緩推動。
對於若拖到7月26日罷免投票是否會產生影響？張啓楷表示，個人對於4100億的特別條例的部分，認為因為現在很多人民及產業已經受到衝擊，亟需協助，「普發現金也不能拖延太久。」
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