知情人士：14國關稅談判卡關吞高稅率 台美磋商持續推進

美國總統川普日前預告美東時間7日中午向各國發出關稅通知函，但台灣並未在首批14國名單內，國內憂心談判觸礁。知情人士認為，目前公布的國家屬於談判卡關或沒必要談，因此稅率較高，而台灣仍持續磋商，美方也多次表達與台灣談判有「正面發展」。

川普4月公布對等關稅90天措施，台灣面臨32％的高關稅，美方後續祭出90天寬限期至7月9日，川普日前預告7日中午將陸續針對未達成貿易協議的國家起寄出關稅通知函，未達貿易協議的國家恐回到「解放日」的高關稅。

根據川普在社群網路「真實社群」公布的首批14國名單，其中日本、南韓、馬來西亞、突尼西亞、哈薩克皆為25%、南非、波士尼亞與赫塞哥維納為30%、印尼32%、孟加拉、賽爾維亞35%、柬埔寨、泰國36%、寮國、緬甸為最高40%，稅率將自8月1日生效。

行政院發言人李慧芝今天指出，我國政府目前並未收到這項信件。與此同時，由鄭麗君率領行政院經貿談判總代表、政務委員楊珍妮等政府談判團隊成員，目前正於美國就關稅議題與美方持續協商。

知情人士解析，依據美方的說法，這批名單屬於「談判沒有進展」或「沒有必要談下去」的國家，因此給予較高稅率，多數回到4月3日的較高數字。

至於台灣情況，知情人士認為，台灣談判團隊，目前持續與美方談判，持續推進各項磋商，美方有多次表達與台灣的談判有正面發展，而歐盟情況也與台灣相同；該人士強調，政府將全力維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全。並與美方持續磋商，爭取合理關稅。