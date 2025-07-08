台灣政治人物英文分級公開！外國網紅點名「她」：比我們還強

誰是台灣政壇的「英文王者」？來自加拿大與英國、長期旅居台灣的兩位外國YouTuber Prozzie與Alan，近日在影片中針對「台灣政治人物英文能力」進行分級評比，引發熱議。他們依據公開演說、專訪片段，將評分分為S、A、B、C、D五個等級，其中副總統蕭美琴獲得S級最高分，兩人直言「她的英文甚至比我們還好」。

Prozzie日前發布了一則與Alan合拍的YouTube影片「台灣政治家英文程度嚇嚇叫 清一色海歸驚艷國際政壇」，Prozzie在開場就聲明，「我們也不是在嘲笑別人的英文能力，我跟Alan都是把中文當作第二語言來學，所以我們比誰都清楚在公開場合講英文有多困難，有時候有多尷尬，所以我們沒有要貶低任何人，這支影片只是純粹好玩而已。我們只是想在YouTube上多一點觀看數而已」。

以下是Prozzie與Alan為幾位政治人物的評分與評語摘錄：

S級｜副總統 蕭美琴

兩位網紅一致給出最高分S級，表示蕭美琴的英文「自然、流暢、無可挑剔」，甚至帶有美國中西部腔調，讓他們大讚「比我們母語者還厲害」。唯一的小小評論是太標準反而有點像AI，少了點個性，「就像電腦一樣」。

蔡英文：在接受《BBC》專訪片段中展現沉穩口條，雖然有亞洲腔與一處小文法錯誤，但整體對話自然且內容有深度，「她能坐下來跟BBC記者談這麼複雜的政治議題，真的很厲害」。

馬英九：在香港出生，從小接觸英文，發音清晰、表達流利，「他講得更像母語者，也更順」、「因為如果你在香港長大，90%的人英文都不錯」。

朱立倫：語句結構流暢，雖有少數單字不清晰，但整體屬於「接近流利」等級。

蔣萬安整體表現穩定，但因亞洲口音較重、語感略受影響，兩位評比者認為與A級仍有段距離。

賴清德：雖有哈佛留學背景，但公開演說時明顯倚賴講稿，發音偶有卡頓，流暢度不足，Prozzie推測他10幾年前可能比較流利，「但我沒有怪他，我只是說，他講英文的時候並沒有很享受」。

李登輝：口音與語調偏向老派英文，兩人認為程度與賴清德相近，評為C級。

因無法找到足夠可信的英文資料影片，兩人未對這三位前總統進行評比。

該影片發布後掀起熱議，不少網友留言「蕭美琴真的太強」、「原來馬英九的英文這麼好」、「這評比蠻公道的耶」。也有人提醒，語言能力與治國能力並無絕對關聯，但在國際場合中，流利的英語確實有助於溝通與形象。

Prozzie與Alan也補充，影片只是他們個人的觀察與娛樂向評分，鼓勵觀眾理性看待，並笑說「如果哪天我們要在總統面前講中文，可能也會緊張到爆炸啦」。他們也鼓勵粉絲，「我想跟看這部影片的所有學英文的人說，你們總是想學英文，想把台灣腔去掉，義大利人不會這樣，法國人也不會，西班牙人更是為自己的浪漫口音感到驕傲，講英文有台灣腔不用覺得丟臉」。