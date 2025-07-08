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美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

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美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統昨率行政院長卓榮泰、國安團隊與目前正在美國的經貿談判團隊視訊通話。圖／總統府提供
賴清德總統昨率行政院長卓榮泰、國安團隊與目前正在美國的經貿談判團隊視訊通話。圖／總統府提供

美國總統川普今天宣布14國的新對等關稅稅率，但未含台灣。總統府發言人郭雅慧今天表示，賴總統昨天（7日）深夜與目前正在美國的經貿談判團隊進行視訊通話，賴總統除再次感謝行政院副院長鄭麗君、經貿總談判代表楊珍妮等成員數月來投入談判工作的辛勞，也就整體談判情形聽取團隊的報告。

郭雅慧表示，賴總統在視訊中強調，面對美國政府的對等關稅政策，我國始終秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的原則進行談判，也期盼在談判中，尋求達到雙邊貿易平衡，增進台美在科技及國安等多元領域的合作。

賴總統勉勵談判團隊，務必以維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理的關稅。

昨天這場視訊歷時約50分鐘，參與這場視訊會議的成員，還有副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、行政院秘書長龔明鑫、總統府副秘書長張惇涵、國安會諮詢委員傅棟成、黃重諺、國安會副秘書長徐斯儉、總統府辦公室主任陳羿伶等人。華府端則有行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮、國安局長蔡明彥、駐美代表俞大㵢。

美國總統川普4月初宣布對等關稅措施，台灣稅率為32%，不過美國隨後宣布90天暫緩期。美國今宣布14國的新對等關稅稅率，包含日本、韓國、馬來西亞及哈薩克都是25%，南非則是30%，寮國及緬甸被課徵40%為最高，預計8月1日上路。

賴清德總統昨率行政院長卓榮泰、國安團隊與目前正在美國的經貿談判團隊視訊通話。圖／總統府提供
賴清德總統昨率行政院長卓榮泰、國安團隊與目前正在美國的經貿談判團隊視訊通話。圖／總統府提供

卓榮泰 吳釗燮 對等關稅 川普 美國 賴清德 鄭麗君

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