遭爆公務出國攜妻同行 張廖萬堅：不會卡公家一分一毛錢 如不實願辭職

教育部政務次長張廖萬堅遭爆公務行程出國，卻攜妻子同行，享受通關禮遇、搭乘使館公務車，且已非首次。張廖萬堅表示，妻子所有費用均自費，自己也僅由體育署支出機票及團體保險；至於法國的部分更是烏龍，太太早已在當地，完全未使用公務資源，堅稱不會卡公家的一分錢一毛錢，如所言不實，願意辭職。

張廖萬堅表示，他去帛琉考察，因為體育署說帛琉非常友善，而且帛琉的棒球隊在台灣訓練的時候，跟台灣的體育署、外交部，有很多交流，所以當時體育署希望他能率團參加的時候，他是欣然答應。

張廖萬堅表示，但體育署表明經費不是那麼充足，希望教育部國際司能支援，但他的幕僚告訴他，國際司並沒有這個經費，於是他就表明用自費的方式參加，因此，在這樣的前提下，他想那可以帶太太一起去，因為她太太外文能力不錯，他也沒有助理，太太也是完全自費。

張廖萬堅表示，他僅個人機票、個人保險費用是公務申請支付，當地住宿費、出差日支費一天318塊美金，都放棄申請。所以在當地的生活費、日支費、餐費，包括媒體提到他們動用公務車，完全是錯誤報導，他們是自行聘用、完全自費，且也不會再申請任何補助。

張廖萬堅也特別針對法國巴黎的部分澄清，他表示，他女兒在巴黎求學，他的太太去年6月左右就決定去巴黎看女兒，所以太太把行程定在8月中，他則是8月下旬前往帕運，當時巴黎大使館舉行了歡迎派對，當中有新北市議會、也有議員等一起到，那是一個輕鬆的社交場合，他太太第一天晚上跟他會合。期間太太協助他翻譯，除此之外，沒有再參與其他的公務行程。

張廖萬堅也秀出太太機票的收據以及自己的相關帳單，他表示，體育署雖然說可以核銷，可是他覺得會被質疑，所以他都完全自費，沒有讓公務出一分錢，甚至宴請對方喝咖啡、吃飯，都是自掏腰包。

他也提到，清白不容扭曲跟汙衊，他因運動關係，帶太太從事外交，是完全自費，沒有動到半點公務資源，包括週刊所提帛琉行程，不只沒有所謂的部長晚宴，也沒有去什麼洛克群島，也沒有去什麼景觀餐廳吃漢堡，真的很遺憾。

至於週刊報導，張廖與太太使用公務貴賓室，張廖萬堅表示，因為他坐的是商務艙，不可能讓太太坐經濟艙，所以他幫她刷卡買了商務艙，太太當然用貴賓室，去的時候太太使用公務門，他也問過體育署，是否合乎規定，體育署都說合乎規定，但其實也沒有比較快，所以回程時，他們都用一般入境門。

運動部成立在即，張廖是熱門人選之一。張廖萬堅表示，感謝大家的肯定，但是他從來沒有主動爭取，希望運動部的成立，不要蒙上政治鬥爭的陰影。