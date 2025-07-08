立委訪美拜會AIT執行理事 談台灣堅定自我防衛決心

立委蘇巧慧於台灣時間6月30日至7月8日前往美國訪問，除拜訪參、眾議院，華府重要智庫單位、學界與僑界代表，也拜訪美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與執行理事藍鶯（Ingrid Larson）針對台美關係、區域安全、貿易投資等議題進行討論交流。

蘇巧慧指出，中央執政團隊從前總統蔡英文，到今日賴清德總統的帶領下，持續努力深化台美關係，使雙方不只是共享相同價值的民主盟友，更是彼此十分重要的貿易夥伴。面對中國大陸的文攻武嚇，台灣有堅定自我防衛的決心與意志，她相信台美未來將更加緊密合作，維護台海地區的和平穩定，創造雙邊共享的經濟成果。

蘇巧慧提到，台灣不只站在面對大陸威權侵擾的最前線，同時更是全球科技供應鏈的關鍵節點，政府積極提升台灣經濟表現，讓台灣成為世界不可缺少的貿易夥伴，同時也努力建構全社會防衛韌性，幫助台灣因應國內外各項挑戰。

蘇巧慧說，不論是面對不可預測的天然災害，或是面對來自大陸日益嚴峻的文攻武嚇，台灣都將做好準備，團結國內外各界的力量，守護國家安全與區域和平，打造「韌性台灣」。

蘇巧慧表示，以實力帶來和平，才能真正守護台灣難能可貴的民主、自由與繁榮，因此她將在立法院繼續努力協助推動強化台灣自我防衛能力、維護台灣經濟競爭力的相關提案。

蘇巧慧此行受紐澤西台灣同鄉會與全美台灣同鄉會邀請，前往「美東夏令會」與「美三區夏令會」擔任講者，並先後前往紐約、華府、費城、馬里蘭等地，拜訪僑界團體，眾議院「中國特別委員會」、參議院「國會台灣連線」，以及與華府決策圈密切往來的智庫單位進行意見交流。

日前於紐約首站，蘇巧慧與當地台灣青年朋友對談，分享過去她於美國求學時的異地生活經驗。針對年輕朋友相當關注的國內政治時事，她強調台灣是個相對年輕的民主政體，每次在重要的歷史轉捩點中，台灣的公民都會站出來，推進台灣的民主進程。

對於海外的台灣人，蘇巧慧也鼓勵大家，在各自的位置上繼續說台灣的故事，讓更多人認識台灣，受台灣成功的故事感動，在世界上多一份台灣的聲音，就多一份力量保障台灣的安全。

蘇巧慧說，對於許多海外青年而言，其實「台灣就像一個品牌」，大家都在努力向世界推銷台灣，而就像市面上的所有品牌一樣，都需要有好的「說故事技巧」，讓眾人了解品牌背後的精神、脈絡與意涵。

蘇巧慧強調，台灣作為世界上相對年輕的民主政體，需要有更多人願意走向世界，讓國際社會了解我方堅定守護家園、捍衛民主現況的信念。台灣與國際民主盟友的目標一致，都是維護區域的穩定與和平。