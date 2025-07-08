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美首波新關稅沒台灣 賴士葆憂：怎麼談都是大衝擊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報資料照片

美國陸續向各國發出關稅通知函，但此波並無台灣，引發外界憂心，國民黨立委賴士葆從各國經驗分析，台灣恐怕很難談到好條件，而從「越南經驗」來看，台灣恐免不了對美零關稅，可換來的也可能僅是原來的關稅減半多一點，能談到13%至14%就很不錯了，但這對農業及其他出口產業仍是嚴重衝擊。

據行政院發言人李慧芝今日說明，我國政府目前並未收到這項信件。與此同時，由行政院副院長鄭麗君率領，經貿談判總代表楊珍妮等政府談判團隊成員，目前正於美國就關稅議題與美方持續協商。

賴士葆指出，日本、韓國跟美國不只有正式邦交關係，還是軍事同盟關係，美國在兩地皆有駐軍，關係如此好，在新的關稅稅率中，卻仍被課25%關稅；台灣與美國沒有正式關係，又怎能樂觀？

賴士葆提到，美國對英國、新加坡等國是貿易順差，也就是美國是賺兩國錢的，但即便如此情況，兩國都在最先公布的對等關稅中被課10%關稅；反觀美國對台灣去年貿易逆差739億美元，也就是台灣賺美國739億美元，賺如此之多，有怎能談出好條件？

賴士葆憂心，美國最先公布對等關稅中，越南被課關稅高達46%，現在談到剩20%，但這是建立在越南對美國零關稅基礎上；若台灣也對美零關稅，眾多農產品將接受嚴重衝擊，包含雞腿、牛肉等，從越南經驗來看，美國對台灣關稅由原來32%降到13%至14%就很不錯了，就勉強可以接受。

賴士葆也說，即便真能談到像是越南那樣美國對台灣減半以上的關稅，台灣還是要承受對美零關稅衝擊，且不要忘了新台幣升值問題，雖然像是日本也有升值，但台灣升值幅度現在是世界第一第二高；關稅還可以說跟進口商跟廠商共同分擔，匯率要怎麼分擔？這將衝擊國內產業，產業利潤根本沒有15%，這會進一步導致勞工可能的無薪假等，這會變成社會問題。

賴士葆批評，老百姓都在看政府會怎麼處理關稅議題，是否會像越南一樣喪權辱國，尤其台灣先前大幅對美投資，又擬預購阿拉斯加天然氣等，最終能換到什麼？他也說，現在談判結果還沒出爐，推測應該是政府仍卡在對美零關稅的條件上；若沒有談判好，就回到課台灣32%關稅，對台灣同樣是嚴重衝擊。

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