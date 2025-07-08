美首波關稅函沒台灣 黃國昌：盼賴政府堅守底線
美國對等關稅暫緩期將於9日屆滿，美國總統川普今在社群媒體上公布發給14國領導人的信件，告知8月1日起適用的新關稅，但尚未包括台灣；他也簽署行政命令延長對等關稅寬限期至8月1日。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，目前只能期待賴清德政府能堅守底線、捍衛台灣的利益。
黃國昌表示，由於此次談判欠缺事前及事中的公民參與與國會監督，甚至連最基礎的資訊都無從得知，在晦暗不明的黑箱作業下，根本無法評論，目前只能期待賴清德政府能堅守底線、捍衛台灣的利益。
立法院原訂上周審議規模達4100億元的因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例，但因藍白兩黨對金額無共識，加上美國對台關稅政策未明朗，最終決定暫緩推動。
對此，黃國昌表示，因應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例的部分，將視情勢的發展再進一步討論。
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