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傳黃國昌揮軍北市選市長？陳宥丞駁斥曝陰謀論目的

聯合報／ 記者楊正海林麗玉／台北即時報導
陳宥丞說，這時候的此時此刻，全台灣氛圍只有反民進黨、反民進黨惡罷、反一黨獨大、反極權獨裁勢力，這個勢力不應該被這個傳言消息分化而被轉移焦點。圖／引用自UDN直播
陳宥丞說，這時候的此時此刻，全台灣氛圍只有反民進黨、反民進黨惡罷、反一黨獨大、反極權獨裁勢力，這個勢力不應該被這個傳言消息分化而被轉移焦點。圖／引用自UDN直播

民眾黨主席黃國昌日前率黨籍議員幫5位國民黨立委反罷免站台。近期傳出黃國昌2026年不排除從新北、新竹，轉向思索選台北市長。民眾黨議員陳宥丞駁斥，轟傳言「別有用心」，故意提這個是刻意在藍白間見縫插針，轉移賴清德十講焦點。

陳宥丞說，這時候的此時此刻，全台灣氛圍只有反民進黨、反民進黨惡罷、反一黨獨大、反極權獨裁勢力，這個勢力不應該被這個傳言消息分化而被轉移焦點，尤其賴清德的腐化專制不應該被刻意操作，對於黃國昌傳出選北市長的操作，陳轟「大可不必」，甚至這樣的操作是別有用心。

陳說，在這個大罷免投票倒數的關鍵時候，故意提這個就是刻意在藍白中間要見縫插針， 忘記賴清德十講，不敢繼續講下去。

至於2026民眾黨布局？陳宥丞說，如同學姊黃瀞瑩所說，地方選舉議員有母雞會相對好選，甚至民眾黨基層也表達希望有更多母雞、太陽，可以與星星互相照映、發光發熱，但目前民眾黨在這個時候，全黨上下大家都很清楚是要怎麼樣營救前主席柯文哲、還有如何反惡罷，這個時候大家不在意2026、2028布局，先將這一仗打完再說。

大罷免 民眾黨 民進黨 藍白 賴清德 陳宥丞 黃國昌

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