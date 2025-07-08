傳黃國昌揮軍北市選市長？陳宥丞駁斥曝陰謀論目的

全世界都在等待「放榜」，歷經川普4月宣布對等關稅的震撼，再煎熬90天寬限期之後，各國努力的結果幾乎是「談了個寂寞」。今日公布第一批14國名裡，多數國家等來的是跟4月差不多的稅率，只有日前英國、越南的談判結果算是不錯。而台灣未在首批名單裡，到底是好消息還是壞消息？

2025-07-08 11:22