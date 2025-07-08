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青鳥嗆再飛立院迫停推爭議法案 葛如鈞酸：用Google查事實

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報資料照
國民黨立委葛如鈞。圖／聯合報資料照

有親綠公民團體不排除在立法院集會，要求藍白停止推動包括普發現金在內的爭議法案；台聯也表示立法院已成「看守國會」，呼籲立法院長韓國瑜、藍白兩黨應儘速宣布休會。對此，國民黨立委葛如鈞今日表示，希望大家學會使用Google，找尋資料，查驗事實，還有很多民生法案要推動。

葛如鈞回應公民團體、台聯說法。他說，這些法案，過去民進黨是全部支持的，尊重公民的意志，但是希望大家學會使用Google，找尋資料，查驗事實，希望全國民眾不要人云亦云。韓國瑜今日敲槌，三讀通過運產條例，9月有機會成立運動部，這難道是空轉嗎？「AI基本法」被民進黨立委拿兒少出來杯葛，說要做「AI對兒少影響性評估」，從2018年賴清德總統擔任行政院長時，評估到現在還沒評估出來嗎？

葛如鈞表示，數發部已說7月15日要提出部版，如果提出部版，也希望在7月21日審議， 如果有機會審議，都會提出附帶決議，會要求政府做AI對兒少的影響力評估，甚至每隔一段時間都要做，這是空轉嗎？

葛如鈞指出，每個國家的領導人、總統、總理等，都在做經濟、能源、民生的全力加速，結果民進黨是在全力加溫大惡罷，人民絕對看不下去。在此會期，有非常多的民生法案要推動，普發現金1萬元絕不只是買個青菜就沒了，過去民進黨的行政院長有發五倍券、三倍券、現金6千元，民進黨難道要說他們掏空國庫嗎？

葛如鈞強調，現在民生凋敝，遇到經濟的變局，在野主張普發現金突然變成掏空國庫，這不是雙標，什麼才是雙標？希望民眾可以聆聽理性的聲音，不要讓這種思想變造滲透到大腦，呼籲726站出來不同意惡罷。

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