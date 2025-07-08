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美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

知情人士：14國談判卡關因此稅率高 台美磋商續推進

中央社／ 台北8日電

美國總統川普今天宣布14國的新對等關稅稅率，知情人士今天說明，根據美國說法，這14國談判皆卡關或沒必要談下去，因此稅率較高，至於台灣目前都還在推進各項磋商，美方也多次表達與台灣的談判有正面發展。

美國總統川普（Donald Trump）4月初宣布對等關稅措施，台灣稅率為32%，不過美國隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%對等關稅，多國把握機會進行談判。除已完成談判的英國、越南，美國今天宣布14國的新對等關稅稅率，包含日本、韓國、馬來西亞及哈薩克都是25%，南非為30%，寮國及緬甸被課徵40%最高，稅率預計8月1日上路。

行政院發言人李慧芝稍早表示，政府目前尚未接獲對等關稅通知信，行政院副院長鄭麗君、行政院總談判代表楊珍妮等人正在美持續談判中。

知情人士則解析，這批公布的14國新對等關稅稅率名單，依據美方的說法，屬於談判沒有進展、不成功，或沒有必要談下去的國家，因此給予較高對等關稅稅率，多數都回到4月初的較高數字。

至於台灣部分，知情人士說明，台灣的談判團隊，目前持續與美方談判，並且推進各項磋商，美方也有多次表達與台灣的談判有正面發展，根據掌握，歐盟情況也與台灣相同。

知情人士強調，政府將全力維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全，並與美方持續磋商，爭取合理關稅。

回顧台美談判過程，川普在4月初宣布對多國課徵對等關稅，48小時內，行政院宣布推出產業支持方案新台幣880億元，為獲取較低稅率，台美4月11日展開首次視訊會議、5月1日在華府舉行首輪實體磋商、6月25日進行第二輪對等關稅實體磋商，並在5月初針對美方進行中的半導體調查提出意見書。

對等關稅 川普 美國 美方 行政院 鄭麗君

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