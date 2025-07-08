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首波關稅名單沒台灣 吳思瑤：公布的都是談判相對不順國家

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

美國公布14國的最新關稅稅率，台灣不在這波名單內。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，這波名單都相對屬於在談判上不順遂，進展受限或雙方都選擇沒有必要談下去的國家名單，我方會努力到最後1分鐘，將可操之在我部分全力以赴。

吳思瑤指出，美方所釋出的訊息，都是相對屬於在談判上不順的國家。就掌握消息，美方與台灣代表持續在磋商中，會努力到最後1分鐘，在兼顧各產業需求及國家整體利益基礎上，務必給予談判代表最大支持和奧援，我方會持續磋商、不放棄。

若結果不好會有官員為此下台？吳思瑤說，這比跳躍更跳躍了，現在還在努力最後磋商，都希望是正向的好結果，也往這部分努力，靜候最終結果出爐，這段時間無論如何都要當國家最好奧援力量，後續事情期待結果出爐。

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