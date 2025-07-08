【重磅快評】美關稅首批名單沒台灣 是好消息或壞消息？

全世界都在等待「放榜」，歷經川普4月宣布對等關稅的震撼，再煎熬90天寬限期之後，各國努力的結果幾乎是「談了個寂寞」。今日公布第一批14國名裡，多數國家等來的是跟4月差不多的稅率，只有日前英國、越南的談判結果算是不錯。而台灣未在首批名單裡，到底是好消息還是壞消息？

初步看來，有好也有壞。從好的方面看，代表台美還在談判中，至少還有點希望，沒列在美國提前攤牌的名單裡，在川普心裡，我們不算「冥頑不靈」。但往壞處想，日前公布越南的稅率比4月減半到20%，當時給了台灣希望，還以為我們也可以減半，即從原本的32%減到15、16%，看來不是這麼回事。

在剛公布的14國名單裡，不但大多數維持高稅率，根據川普的說法，都還可以再談，只要談到美國滿意，稅率就不是鐵板一塊。這下子，90天之後還有90天，全世界的經濟繼續陷入混沌不明。

至於從美國已公布的關稅結果來看，對台灣的啟示是什麼？

越南看起來是比較好的示範。美國對越南的稅率是一般20%，但是如果被老美對發現有「洗產地」的事實，稅率就會加倍跳到40%，顯見這點是美方在意的。有了這個參考範例，台灣在「洗產地」若多用力證明我方無此情況，或許可以獲得先前低一點的稅率。

另外一個關注重點是，美方公布的日本、南韓稅率都跟先前差不多，日本的稅率甚至還被多加了一個百分點，顯然其實因日本在稻米及跟汽車方面有國內的壓力，在談判桌上無法百依百順，美國沒在體諒，仍然強硬，毫不退讓。南韓也是一樣，最在意的是汽車整車出口稅率，這是雙方無法達成協議的關鍵。不過，在8月1日關稅生效前，還有3周的談判期，未來仍有變數。

回到台灣，在談判前就讓出所有籌碼，包括半導體赴美投資、加大對美採購，都被美方視為理所當然，在談判桌上，我們到底還能亮出什麼樣美方滿意的籌碼？又能不能夠因此獲得比日韓更好的待遇？攸關台廠的出口競爭力。這點在政府談判團隊黑箱作業的情況下，外界目前難窺進度，只能靜待結果。

在對等關稅之外，另外一個要密切注意的是「232條款」，根據美國貿易擴張法第232條規定，只要認定對美國國安有威脅就會加徵關稅，由於台灣出口到美國的產品幾乎八成落在這個項目裡，包括半導體及伺服器等，這對台灣將是下一個更嚴峻的挑戰。