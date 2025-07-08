颱風假決策被封神 蔣萬安：真正神的是氣象團隊

丹娜絲襲台，北北基桃四市首長因沒放颱風假，被網友灌爆臉書。北市長蔣萬安昨被留言罵翻還扯大罷免，但事後證明不放颱風假才是正確決策，網友反大讚蔣萬安「神宣布」。蔣萬安上午受訪強調，真正神的是氣象團隊，是所有防災的夥伴。

針對這次颱風假的決策過程，蔣萬安上午參加堤頂交流道往北匝道動線改善工程通車儀式受訪指出，就是依據科學的數據。

他說，在7號週日的晚間7點，相關的預測，不管是風勢、雨量，其實都沒有達到停班課的標準，而且也透過基北北桃4縣市溝通平台，充分的討論、交換意見，這次做這樣的決定，當然完全理解市民朋友對於停班課的期待，所以真正神的是氣象團隊，是所有防災的夥伴。