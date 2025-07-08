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丹娜絲颱風過後高雄馳援嘉義市 陳其邁：救災不會考慮藍綠

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
嘉義在丹娜絲颱風中受創嚴重，高市府昨天第一時間派員、機具支援，陳其邁（右）強調，救災不會考慮藍綠。記者郭韋綺／攝影
嘉義在丹娜絲颱風中受創嚴重，高市府昨天第一時間派員、機具支援，陳其邁（右）強調，救災不會考慮藍綠。記者郭韋綺／攝影

丹娜絲颱風過境造成嘉義災情慘重，高雄市府昨天派遣人力、機具馳援救災，高雄市長陳其邁、嘉義市長黃敏惠相擁道謝這一幕，掀起網路熱議。今天卻傳出立委柯志恩批評「只到嘉義救災，不去大樹和山堪災」，陳其邁強調，救災不會考慮藍綠。不過柯志恩辦公室對此澄清，柯志恩並未有過這樣的說法，也感謝陳其邁市長，在風災過後，能對嘉義市伸出援手，共同救災。

嘉義在丹娜絲颱風中受創嚴重，高市府昨天第一時間派員、機具支援，國民黨籍嘉義市長黃敏惠一見陳其邁主動擁抱陳其邁，相擁的這幕在網路引發討論，網友紛紛留言「台灣最美風景」、「不分政黨、大家互相幫助」、「南部人很團結的」。

陳其邁今天受訪表示，當別人需要幫忙時，不會考慮藍綠，颱風時不論任何人、任何顏色都能平安。陳其邁說，過去高雄市在山陀兒颱風時，各縣市也給予最大支持，這次丹娜絲颳起16級陣風，想見災情嚴重，高雄市感同身受。

昨天早上9時許，市府詢問嘉義縣、市風災受損狀況，初步回應「災情滿嚴重的」，立刻馬上盤點準備人力、機具，中午完成整備，下午2時30分派出37部車輛、近100名人力前往嘉義縣市支援。

陳其邁說，昨晚抵達嘉義縣市，沒有通知兩位縣市首長，單純去慰勞高雄市同仁，並交代任務務必達成之後，告一段落才回到高雄，當別人困難時，任何人都做同樣的事。

陳強調，救災應該以人的生命財產為最優先考量，當別人需要幫忙時，義不容辭，不會考慮藍綠，「如果去嘉義縣市看過後，就知道比我們困難要優先來做，颱風時不論任何人、任何顏色都能平安」。

對大樹和山光電廠受颱風影響山壁崩塌、淤積嚴重，陳其邁回應，颱風期間24小時，每2小時巡查一次，由副市長親自跟副秘書長到大樹災後視察，第一時間也打電話了解狀況，都有隨時回報現況。

丹娜絲颱風 嘉義 柯志恩 災後 陳其邁 黃敏惠

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